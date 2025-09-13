Quattro rettrici a confronto sull’università che sa ispirare

"Quando è l’Università a ispirare", con quattro rettrici lombarde, protagoniste del Festival della Comunicazione di Camogli, in Liguria. La professoressa Valentina Garavaglia, rettrice della Iulm (nella foto), oggi dialogherà con Marina Brambilla, rettrice della Statale di Milano, con Anna Gervasoni, al vertice della Liuc-Università Cattaneo, e con Maria Pierro, alla guida dell’Insubria. L’appuntamento è alle 17.30 a Camogli e in diretta streaming (info su www.festivalcomunicazione.it).

Al centro il ruolo e la missione educativa degli atenei, il loro impatto culturale e il valore della leadership femminile nei contesti scientifici e istituzionali. La Lombardia - da questo punto di vista - ha dettato un cambio di passo con sette rettrici alla guida degli atenei. Ma a livello italiano sono 17 su 85 università: c’è ancora tanto da fare. Ma sono tanti i temi all’ordine del giorno sui quali l’università può essere d’ispirazione per le nuove generazioni e il Paese.

La Iulm debutta al festival ligure dedicato a innovazione, linguaggi e visioni per il futuro della comunicazione proponendo questo incontro tra le rettrici e una serie di eventi curati da docenti, ricercatori ed esperti del settore, con focus su temi chiave come i nuovi linguaggi della comunicazione, la didattica immersiva, la valorizzazione del patrimonio culturale e il ruolo trasformativo dell’università nella società contemporanea.

Si.Ba.