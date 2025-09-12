Maria Teresa Camolese travolta e uccisa dall’escavatrice: è polemica sulla strettoia pericolosa

Cogliate (Monza e Brianza), 12 settembre 2025 – Non ce l’ha fatta Maria Teresa Camolese, la pensionata di 77 anni, investita l’altra sera da una macchina escavatrice in centro a Cogliate. È morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Saronno, in condizioni disperate. Troppo gravi i traumi riportati dal tremendo impatto con il mezzo di lavoro che l’ha travolta, mentre camminava nella stessa direzione.

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 18.30: la donna, residente a Cogliate a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, stava camminando all’inizio della via Piave, proveniente da piazza Roma, sul lato destro della carreggiata che in quel punto presenta una strettoia, tra vecchi edifici, priva di marciapiedi. Nella stessa direzione procedeva la macchina escavatrice condotta da un uomo di 58 anni, anch’egli di Cogliate, contitolare di una storica impresa di scavi del paese.

Il conducente, disperato dopo l’incidente, c ontinuava a ripetere di non avere visto la donna travolta. Sulla dinamica esatta dell’accaduto indaga la polizia locale di Cogliate. Maria Teresa Camolese è stata soccorsa da una infermiera che si trovava nelle vicinanze e ha iniziato le manovre di rianimazione prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Sul posto anche l’auto medica e, appunto, la pattuglia della Polizia locale di Cogliate che ha proceduto con il supporto di una pattuglia della Polizia locale di Meda, con cui è attivo un progetto di collaborazione. Sul posto c’era anche una figlia della donna investita, che la stava attendendo sulla strada del rientro a casa. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno bloccato la via Piave per consentire i rilievi. La donna, dopo i lunghi tentativi di rianimazione sul posto, è stata caricata sull’ambulanza e trasportata all’ospedale di Saronno, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell’escavatrice è stato invece portato all’ospedale di Garbagnate Milanese, in stato di choc. Maria Teresa Camolese aveva 3 figli ed era da pochi mesi rimasta vedova di Silvano Borgo, già consigliere comunale e assessore a Cogliate, che si è spento a 82 anni, il 5 gennaio scorso. La tragedia ha suscitato polemiche per la pericolosità conclamata del tratto di strada in cui si è consumata: una strettoia tra vecchi edifici, a doppio senso di marcia e senza marciapiedi. Anni fa ci fu il cedimento del muro portante di un edificio privato sul lato Nord, messo in sicurezza e poi coperto con pannelli per segnalarne l’ingombro, ma da allora non è più stato fatto nulla.