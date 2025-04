La nuova stazione di Mind Cascina Merlata: aggiudicata la gara d’appalto, se tutto va bene il primo treno fermerà nel 2026

Milano, 22 aprile 2025 – La futura stazione di Cascina Merlata fa un passo avanti, con l’aggiudicazione della gara d’appalto necessario per accelerare sull’avvio dei lavori di realizzazione della nuova fermata. A comunicarlo oggi è Rete Ferroviaria Italiana: "Nell’ambito dell’appalto verranno realizzate le opere civili e le tecnologie della nuova banchina di attesa, della pensilina ferroviaria e dei sistemi di risalita che collegheranno la banchina stessa alla passerella esistente “Mind Cascina Merlata”.

La stazione di Rho Fiera è attualmente quella più vicina all'area dell'ex Expo e a Mind Merlata

Che caratteristiche avrà?

La nuova fermata, che sarà completata con la realizzazione di un fabbricato di stazione con spazi di attesa e servizi per i viaggiatori, di una velostazione esterna e di una rampa ciclabile di accesso alla passerella esistente(oggetto di ulteriori appalti), si inserisce in un’area strategica che consentirà di raggiungere sia il nuovo Milano Innovation District sia il quartiere di Cascina Merlata con Merlata Bloom e Uptown. Un’area oggi in pieno sviluppo che necessita di ulteriori collegamenti più efficaci con la città e tutto il quadrante nordovest della città metropolitana fino a Malpensa. Nelle vicinanze si trova infatti anche il nuovo polo ospedaliero del Galeazzi. I lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Quadrio Gaetano Costruzioni e Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. Il valore dell’appalto del primo lotto è di quasi 14 milioni di euro. Quello complessivo dell’intera opera è di circa 33,5 milioni di euro.

Una visione aerea del quartiere Cascina Merlata, di fianco all’area Mind

Ipotesi d’apertura

Ma quando vedrà la luce la nuova stazione, che si colloca fra le attuali fermati di Rho-Fiera e Milano-Certosa? Iniziamo col dire che il via libera alla nuova stazione è arrivato nell’autunno del 2023 dopo che se ne parlava da anni, ovvero appena si è cominciati a parlare di riconvertire gli ex spazi dell’Expo del 2015 nel futuro distretto scientifico e tecnologico che ospiterà anche il campus dell’Università Statale.

L’investimento

L’investimento complessivo per realizzare la nuova fermata, compresi i manufatti e le opere accessorie di collegamento con Mind e il quartiere di Merlata Bloom è di 14 milioni di euro. Secondo le previsioni, ma in Italia le date d’inaugurazione sono sempre da prendere con le pinze, e anche il ritardo accumulato dall’apertura lo scorso autunno della M4 è lì a dimostrarlo, la nuova stazione dovrebbe aprire verso la fine del 2026.Attualmente, l’area ospita circa 10mila presenze giornaliere grazie a strutture come il nuovo ospedale Galeazzi, il centro di ricerca Human Technopole e il Merlata Bloom.

La stazione ferroviaria Tibaldi-Università Bocconi

Che linee passeranno

Nella nuova stazione transiteranno i treni delle linee suburbane S5 e S6 che collegano la città con Varese e Novara, da una parte, e Treviglio sul versante opposto. Ma sarà anche stazione di transito della futura “Circle line”, ancora tutta in divenire, la linea circolare di cui per ora è stata realizzata solo la stazione di Milano Tibaldi-Bocconi all’estremità sud della città.