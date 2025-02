Il progetto Mind presentato a Mattarella: “Caro presidente, ecco come sarà il parco tecnologico più innovativo d’Italia”

Milano, 4 febbraio 2025 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale una delegazione di Mind, il Milano Innovation District, il grande distretto di innovazione dell'area di Expo Milano 2015. A illustrare il progetto in corso di realizzazione, che creerà negli ex spazi dell’Expo il distretto tecnologico più innovativo d’Italia, c’erano l’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Blasio, la rettrice dell’Università Statale Marina Brambilla, Gianmario Verone presidente di Human Technopole, Alberto Mina, presidente della Fondazione Innovazione e trasferimento Tecnologico (Fitt). Al capo dello Stato sono state illustrate le fasi di attuazione del progetto e il suo attuale avanzamento.

Il capo della Stato e la rettrice Brambilla

Soddisfazione

“Mind è un progetto unico in Italia – dice l’ad di Arexpo Igor De Blasio – che dimostra come il nostro Paese sia in grado di affrontare e vincere sfide complesse quando esiste una collaborazione virtuosa tra istituzioni di tutti i livelli, università, ricerca e imprese private. Un modello in cui pubblico e privato lavorano insieme per una finalità comune, generando impatto positivo sul piano sociale ed economico. Un ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso un progetto che guarda al futuro con ambizione, innovazione e sostenibilità”.

Mattarella e Igor De Blasio ad di Arexpo

Punti di forza

Fiore all’occhiello del parco tecnologico di Mind sarà il campus dell’Università Statale, che si estenderà su un totale di oltre 210mila metri quadrati e ospiterà oltre 23mila persone tra docenti, ricercatori e studenti. Sarà dotato di diverse attività commerciali, servizi, spazi per il riposo, lo studio e il tempo libero per la comunità che vive nel campus, e rappresenterà il luogo di scambio e di interrelazione tra gli utenti del campus e quelle delle attività previste nelle altre aree di Mind.

Il campus sarà costruito a misura di studente, sul modello dei più evoluti campus internazionali. Saranno realizzati 18.300 metri quadrati per la didattica, per un totale di 11.500 posti, 62.988 metri quadri saranno dedicati ai laboratori didattici e scientifici, compresa la macropiattaforma di 15.273 metri quadri che ospiterà fino a 300 ricercatori, con infrastrutture tecnologiche e strumentali di alta specializzazione. Inoltre 8.546 metri quadri di biblioteca aperta agli studenti e ai cittadini per un totale di 1.700 posti e oltre 1.100 posti letto in strutture residenziali. Un’area verde di 5.500 metri quadri da destinare all’o rto botani co sarà un altro asso nella manica.

Ecco come si presenterà il campus dell'Università Statale

Salute e tecnologia

Il piano di rigenerazione dell’area che aveva ospitato i padiglioni dell’Esposizione universale del 2015 risale al 2019. Parliamo di una superficie considerevole, pari a 1 milione e 44.102 metri quadri, l’85% all’interno del Comune di Milano e il restante a Rho. Dei tre poli che lo caratterizzeranno quello ospedaliero dell’Irccs Galeazzi è già operativo. Gli altri sono il polo di ricerca per le scienze della vita Human Technopole e il Campus dell’Università Statale.

A garantire continuità tra i diversi interventi sarà un parco tematico scientifico tecnologico di 650mila metri quadri, pari a oltre la metà della superficie dell’area, destinato a diventare un luogo di incontro e interazione tra i futuri abitanti e fruitori del nuovo distretto. Lungo il Decumano si snoderà un sistema di aree tematiche: il parco verde-blu, caratterizzato dalla presenza della rete dei canali già presenti, il parco del cibo/salute attorno alla Cascina Triulza, il comparto dedicato allo sport e all’intrattenimento e l’iconica collina mediterranea già presente sul sito. . Il primo “trasferimento” di 23mila fra ricercatori, docenti e studenti della Statale è previsto a partire dal 2027.

Un rendering dell'avveniristica stazione di Mind Milano, dov'è previsto un traffico passeggeri di 12,6 milioni di persone l'anno

Una nuova stazione del Passante

I collegamenti con Mind via ferro saranno assicurati da una stazione ferroviaria dedicata, “Mind Milano”, collocata a metà strada fra le due già esistenti di Milano-Certosa e Rho-Fiera. Un costo totale di realizzazione di 33,5 milioni di euro (14 milioni per il solo progetto esecutivo, 10 a carico del Comune), una volta ultimata sarà fermata di transito per i treni delle linee suburbane S5 (Varese-Milano-Treviglio), S6 (Novara-Milano-Treviglio) S11 (Chiasso-Como-Milano-Rho) e, soprattutto, la tanto attesa Circle Line che la collegherà alla stazione di San Cristoforo all’estremità sudovest di Milano. Servirà sia i frequentatori del Mind sia quelli che si recheranno al vicino centro commerciale “Merlata Bloom”. All’esterno, una velostazione promuoverà l’uso della bicicletta come alternativa sostenibile all’auto privata. In quest’ottica, una rampa consentirà di attraversare in sicurezza i binari e garantirà la connessione all’itinerario ciclabile comunale grazie al collegamento lato Cascina Merlata.