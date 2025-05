Dallo stadio Meazza all’Idroscalo, tutti insieme a tifare Inter in finale. E se vince la Coppa...

Milano, 31 maggio 2025 – I cancelli del Meazza si spalancheranno alle 19, due ore prima del fischio d’inizio della partita più importante dell’anno: la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain. Col passare dei minuti, San Siro si riempirà, fino a raggiungere quota 51mila spettatori. Alle 21 il maxischermo manderà in onda le immagini della sfida stellare all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Stesso copione all’Idroscalo, anche se in quel caso l’orario di apertura è alle 18. Una lunghissima attesa prima del redde rationem tra l’undici allenato da Simone Inzaghi e i francesi di Luis Enrique e Gigio Donnarumma.

Gioia o dolore

Attorno alle 23, al netto di supplementari e calci di rigore, ecco il responso. E a questo punto i fan di Lautaro Martinez e compagnia sono autorizzati a qualsiasi scaramanzia per allontanare cattivi pensieri e gufate. In caso di sconfitta, il fine serata è facile da pronosticare: tanta delusione e tutti a casa a leccarsi le ferite. Nell’altra ipotesi, la festa sarà immediata e si concentrerà come al solito in piazza Duomo: non a caso le forze dell’ordine hanno programmato servizi di controllo proprio ai piedi della Cattedrale e nelle altre zone della città più frequentate dai giovani per monitorare la situazione.

La mitica Coppa che spetta al vincitore dell Champions League

L’eventuale corte ufficiale

E poi? Il corteo ufficiale è in programma domani pomeriggio: a meno di modifiche dell’ultima ora, da non escludere, la partenza del pullman scoperto è stata concordata in piazza Repubblica, e non davanti alla sede del club di viale della Liberazione. Da lì l’autobus con i giocatori dovrebbe percorrere a passo d’uomo (vista la prevedibile invasione di tifosi lungo il percorso) viale Città di Fiume per arrivare ai Bastioni di Porta Venezia.

Da lì svolta a destra verso Palestro e ancora dritti fino a San Babila. Poi a destra in corso Matteotti e da lì in piazza Meda, via Catena, via Case Rotte e piazza Scala. Infine l’ultimo tratto in via Santa Margherita e in via Mengoni per approdare in piazza Duomo. A quel punto, Acerbi e compagni dovrebbero affacciarsi dalla Terrazza 21 in Galleria, come l’anno scorso in occasione della parata per lo scudetto della seconda stella; scartata, a quanto risulta, l’ipotesi della prima ora del palco allestito per il concerto di Radio Italia di ieri sera.

E poi...

L’arrivo è previsto alle 21, ma c’è da scommettere che la tabella di marcia subirà pesanti e ripetuti stop causa euforia di chi attenderà per strada il pullman. Nel 2024, gli autobus coi campioni d’Italia accumularono un’ora di ritardo solo nel tragitto tra il Meazza e piazzale Lotto, arrancando tra decine di migliaia di persone assiepate in viale Caprilli. Un’andatura poi confermata nel resto del percorso. Stime per difetto parlarono di circa 400mila interisti in piazza. E stavolta? Prima di qualsiasi calcolo, serve che in Germania succeda qualcosa... E ci fermiamo qui.