Vigilia di Champions, da Ligabue a Matilde Gioli: tutti i vip tra i 40mila tifosi nerazzurri a Monaco

I circa 40mila tifosi dell’Inter arrivati o in arrivo a Monaco di Baviera saranno sparsi per la città, ma ci sarà un punto nevralgico in cui, con l'avvicinarsi della finale di Champions, cominceranno ad esserci sempre più persone colorate di nerazzurro.

Le fan zone

In vista della finale di Champions League, infatti, l'Uefa organizza due distinte fan zone per i tifosi delle due squadre protagoniste. Quella del PSG sarà a Konigsplatz, mentre a Odeonplatz ci saranno i sostenitori della Beneamata.

Matilde Gioli festeggia il tricolore dell'Inter

Tifosi speciali

Come per la sfida di due anni fa contro il Manchester City, l'Inter ha organizzato una lunga marcia di avvicinamento che nella giornata di domani vedrà protagonisti i volti di Inter Channel e alcuni vip di fede nerazzurra.

Massimo Moratti con José Mourinho festeggia il Triplete del 2010

Tra questi l'attrice Matilde Gioli, la presentatrice Elenoire Casalegno e cantanti come Il Pagante, Mark&Kremont (di cui allo stadio risuona sempre il pezzo "Noi siamo l'Inter" in occasione delle gare casalinghe) e Luciano Ligabue.

Il canale tematico di casa, Inter Tv, sarà presente anche allo stadio Meazza con Regina Baresi, figlia della bandiera interista Beppe (e nipote del milanista Franco) nonché per tanti anni capitana dell'Inter femminile.

La coppa dalle "grandi orecchie"

Il quartier generale

Uno dei punti di ritrovo, in questo caso per entrambe le tifoserie e per i semplici appassionati, sarà anche il Champions Festival all'Olympiapark che apre oggi, alla vigilia della finale, dalle 11 alle 23 e sarà disponibile anche sabato (fino a 15' dopo il fischio finale del match) e domenica (fino alle 18).

Previsti tanti eventi ai quali partecipano vecchie glorie delle due finaliste e del calcio mondiale. Sarà esposto il trofeo della Champions League a disposizione dei tifosi che vorranno farsi un selfie con la Coppa, la stessa verrà poi trasportata domani alla Munich Football Arena.

Gli ultrà

Solo nella mattinata di domani dovrebbero invece arrivare a Monaco gli ultras della Curva Nord, nei giorni scorsi protagonisti di una protesta sotto la sede dell'Inter (lunedì scorso) e ad Appiano Gentile (ieri) per le modalità di distribuzione dei tagliandi in vista della finale.

La protesta degli ultras dell'Inter sotto la sede

In tutto potrebbero esserci 40mila interisti in città, anche se nel settore dedicato dello stadio ci saranno solo i 18mila che hanno trovato il biglietto, più quelli che sono riusciti a prenderlo nei settori più centrali dell'impianto.