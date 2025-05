Dall’Arena Piola all’Ostello Bello: cibo, drink, partita e fede nerazzurra

Il conto alla rovescia è (quasi) finito, per la Milano nerazzurra. Monaco di Baviera, finale di Champions League, Inter-Psg, questa sera alle 21.

I sogni vanno al 2-0 rifilato al Bayern nel 2010 a Madrid. Più recenti, gli incubi: Istanbul, due anni fa, con il Manchester City ad alzare la “coppa dalle grandi orecchie“.

Il cuore all’Allianz Arena. Ma per chi non potrà essere in Germania, non mancano le alternative: in città e non solo. E per chi non sarà davanti al maxi-schermo di San Siro, o all’Idroscalo, ci sono comunque spazi all’aperto, birrerie, club, eventi a tinte marcatamente nerazzurre. Per tifare Lautaro e compagni tra dj set e cocktail, birre, panini e una serie quasi infinita di scelte.

Consigliabile prenotare ovunque e dare un occhio ai prezzi, prima di immergersi nell’atmosfera della finale.

Ai Magazzini Generali di via Pietrasanta 16 "ricco aperitivo a buffet e due maxi-schermi", ad esempio. Tra le opzioni ai “Magazza“ quella da 40 euro con "2 birre, ticket food truck per panzerotto o crepe salata, serata in discoteca fino alle 5".

Al World Join Center di via Achille Papa 30, invece, "dj set e animazione pre-partita, food and drink corner". Per chi ama il clima dello stadio e non vuole rinunciare a quello della birreria, c’è l’Arena Piola in via Filippino Lippi 7: qui "una vera tribuna con due curve e seggiolini da stadio". A proposito di pub, un covo di calciofili con spine da intenditori e spirito rock è il Bootleg di via Salutati 2. In centro, The Football Pub in via Valpetrosa 5 (non accetta prenotazioni per questa sera). In Duomo e Centrale Ostello Bello (premio per chi indovina il risultato). In zona Bovisa spicca “Spirit de Milan“ (via Bovisasca 59), mentre per chi vuole uscire leggermente dalla città c’è l’Officina della Birra a Bresso (via Matteotti 11), tra chiare, rosse, doppio malto, weiss e piatti d’accompagnamento. L’alternativa brianzola, infine, può essere al Parco Tittoni di Desio (via Lampugnani 62): ingresso gratuito dalle 18,30 fino ad esaurimento posti.

Luca Mignani