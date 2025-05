Maxischermo a San Siro e all’Idroscalo per l’ultimo atto

È arrivato la scorsa settimana il “sì“ definitivo per l’installazione del maxischermo all’interno dello stadio Meazza, in occasione della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Proprio come era accaduto due anni fa per il confronto a Istanbul contro il Manchester City, l’amministrazione cittadina ha voluto così accontentare i tifosi che non hanno voluto o potuto seguire la squadra in Germania e chi non è riuscito a trovare un biglietto. Il via libera è arrivato dopo l’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella stessa sede è stata avviata anche un’attività di vigilanza e controllo del territorio in caso di festa. Lunedì sono state comunicate dall’Inter le modalità di vendita dei biglietti (costo dai 10 ai 45 euro, cancelli aperti dalle 19), con raccomandazione per tutti di lasciare l’impianto a fine gara a prescindere dall’esito. Un altro maxischermo sarà invece presente all’interno dell’Idroscalo, dove alle 18 apriranno i cancelli per un evento che comprende musica, food truck e drink, oltre alla visione della sfida tra i parigini e la squadra guidata da Simone Inzaghi.

M.T.