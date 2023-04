Silvio Berlusconi: notte tranquilla in ospedale. Non sono previsti bollettini medici

Trascorrerà anche la Pasquetta in ospedale l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Quella fra la domenica pasquale e il Lunedì dell’Angelo, per il presidente di Forza Italia, è stata un’altra notte tranquilla, come riportato alle agenzie di stampa da fonti ospedaliere.

Non sembrano cambiare, quindi, i “programmi” di una convalescenza che potrebbe durare ancora qualche giorno, nonostante gli specialisti che hanno in cura il Cavaliere, primo fra tutti il suo medico personale (e primario al San Raffaele) Alberto Zangrillo, abbia ribadito in più di un’occasione di non poter fare alcuna previsione sulla possibile evoluzione della situazione.

E nonostante, sembra, Berlusconi – forte di una tempra quasi stupefacente – abbia provato a esercitare un discreto pressing per tornare a casa.

L’ex premier resta monitorato 24 ore su 24. Le condizioni ieri sera, giorno di Pasqua, sono state definite in leggero miglioramento, seppure in un quadro clinico che rimane “veramente difficile”, parole di Alberto Zangrillo.

Silvio Berlusconi è entrato in ospedale mercoledì scorso, il 5 aprile. Quella trascorsa, quindi, è stata la sua quinta notte nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il fondatore di Forza Italia è stato ricoverato per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Una patologia di cui Berlusconi soffrirebbe da un paio d’anni.

Al momento per la giornata di oggi, lunedì 10 aprile, Pasquetta, non sono previsti nuovi bollettini medici.

Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, è arrivato oggi, lunedì di Pasquetta, verso le 8.15 all'ospedale, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti.

Ieri sera il Cavaliere ha ricevuto le visite delle figlie Marina ed Eleonora. In ospedale, per la giornata di Pasqua, sono arrivati anche l’amico di sempre Fedele Confalonieri e Orazio Fascina, il padre di Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. La parlamentare di Forza Italia, a quanto si è saputo, ha una sua camera al San Raffaele: in questi giorni non ha praticamente mai lasciato l’ospedale, per poter stare vicino all’ex presidente del consiglio.

Curiosità: ieri si è presentato ai cancelli del nosocomio di via Olgettina anche Stefano Bonesini di Verona, altrimenti noto come il John Travolta del programma tv Tu si que vales (edizione 2019). Avrebbe chiesto di entrare, ma è stato respinto dalla sicurezza. “Silvio mi è molto simpatico, gli voglio bene” ha detto Bonesini, sosia dell’attore di Grease e Pulp Fiction. “Gli faccio i miei migliori auguri”, ha affermato, prima di allontanarsi dal San Raffaele.