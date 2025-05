Franciscus – The Hope: il murale con Papa Francesco e il bimbo siriano annegato sui muri della Caritas Ambrosiana Milano, la nuova opera di aleXandro Palombo ritrae Bergoglio con il saio francescano, emblema della povertà e della rinuncia, e un giubbotto di salvataggio arancione, simbolo di speranza per i migranti che attraversano il mare: “Come una Pietà contemporanea, il Papa accoglie il corpo del piccolo Alan Kurdi come Maria il Figlio”