Berlusconi, un calabrese si fa un giorno di viaggio in bus per portargli l’acqua miracolosa

Segrate (Milano) - È “un’acqua miracolosa” quella portata in dono a Silvio Berlusconi da Ettore Fragale, 67enne di Cosenza, arrivato stamattina al San Raffaele di Milano dopo un giorno di viaggio in bus per portare la “solidarietà a zio Silvio’’, ricoverato da mercoledì scorso nell’ospedale milanese.

A spiegarlo è un frate del santuario di San Francesco di Paola, raccontando delle proprietà dell’acqua santa della fonte "della cucchiarella" che si trova nel santuario. “San Francesco ha fatto due miracoli, il primo quando fece sgorgare l’acqua con il bastone dalla parete per dissetare gli operai che scendevano ogni giorno al fiume per bere, stanchi dal lavoro.

E poi, in quella stessa acqua, fece resuscitare la trota (il pesce cui il Santo aveva dato anche un nome ma che, secondo la tradizione, venne pescata da un ecclesiastico per essere cucinata, ndr). Tuttora i fedeli, i pellegrini vengono da tutta Italia e dall’estero per bere questa acqua miracolosa”, dice il frate.