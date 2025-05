Corteo del Primo Maggio a Milano, doppio appuntamento “per un lavoro sicuro”: orari e percorsi

Milano, 1 maggio 2025 – Milano scende in piazza nel giorno della Festa dei Lavoratori con due appuntamenti: da una parte si terrà il corteo dei sindacati confederali da Porta Venezia a piazza della Scala, dall’altro quello più lungo e movimentato dei sindacati di base e della May Day Parade, che quest’anno terminerà nel cuore del Corvetto.

Alle 9.30 partirà da Porta Venezia la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che avrà come slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna referendaria per la consultazione dell’8 e 9 giugno, che ha tra i quesiti proposti proprio uno sulla sicurezza.

Nel pomeriggio - alle 14 - in piazzale Loreto è previsto il via dell’altro corteo, quello della May Day Parade e del sindacalismo di base - Cub, Adl Cobas, Usi Cit e Sial Cobas - insieme a Smash Repression e altri movimenti. La “parata“ attraverserà la circonvallazione est per terminare in via Varsavia, nel cuore di Corvetto e Calvairate. Un corteo “festoso, ma di lotta, per gridare “no“ al dilagare della precarietà e del lavoro povero e al Ddl sicurezza”.