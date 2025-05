Incidente a Gazzada Schianno, cade con la moto e finisce contro un pullman: morto 35enne

Gazzada Schianno (Varese), 2 maggio 2025 – Gravissimo incidente poco dopo le 18 del Primo Maggio, lungo la Provinciale 1, all’altezza del viadotto sull’autostrada A8: coinvolti una moto, un’auto e un pullman. Un uomo di 35 anni è morto.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando nella direzione che porta all’imbocco della Milano Laghi. E per cause ancora da stabilire avrebbe urtato l’auto che lo precedeva. Dopo questo impatto, la moto sarebbe scivolata sull’asfalto per diversi metri. Mentre lui sarebbe finito contro il bus che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l‘ambulanza e l’automedica ma per il motociclista, residente a Biassono, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato talmente violento che non gli ha lasciato scampo. Un 38enne è invece stato trasportato in ospedale a Varese in codice verde.

Presenti anche i carabinieri di Varese che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni al traffico: il tratto di strada è stato chiuso per permettere i soccorsi.