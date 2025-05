Primo maggio 2025 a Milano, corteo dei sindacati dedicato a Liliana Segre. In 10mila per la May Day Parade Questa mattina la tradizionale manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. In testa lo striscione con lo slogan nazionale: “Uniti per un lavoro sicuro”. L’omaggio alla senatrice a vita. Nel pomeriggio il tradizionale evento promosso da sindacati di base insieme ad associazioni, centri sociali e studenti “contro lo sfruttamento dei corpi e delle menti”