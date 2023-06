Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato in Duomo a Milano: il viaggio del feretro. Alle 15 la Messa

Milano, 14 giugno 2023 – È il giorno dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, morto due giorni fa all’ospedale San Raffaele di Milano. Fatale la leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffriva da oltre due anni e che l'aveva costretto a un nuovo ricovero, venerdì scorso, ad appena tre settimane dopo le ultimi dimissioni.

Silvio Berlusconi e piazza Duomo in attesa dei funerali di Stato

I funerali di Stato saranno celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini, alle 15, in Duomo a Milano, dove è già tutto pronto per accogliere la folla che seguirà dalla piazza le esequie. Sul sagrato della cattedrale poco dopo le 7 di questa mattina sono arrivate le prime corone ed erano quelle del gruppo al Senato di Forza Italia e della capogruppo Licia Ronzulli. Arrivata anche la corona della Corte costituzionale, una, tutta di garofani rossi, dei Socialisti e quella del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi è stato proclamato anche il lutto nazionale.

Il feretro dovrebbe lasciare Villa San Martino ad Arcore intorno alle 13,45 e arrivare in piazza Duomo alle 14,50, scortato dalla polizia stradale nel tragitto cittadino (non è previsto l’uso della tangenziale) da Arcore al cuore di Milano, passando probabilmente per viale Monza e piazzale Loreto, fino ad arrivare in corso di Porta Vittoria e da lì in piazza Fontana. Ad accoglierlo sul sagrato alto ci saranno sei carabinieri in alta uniforme per gli onori militari e l’arciprete del Duomo Gianantonio Borgonovo.

Al termine delle esequie, il feretro dovrebbe essere riportato nella cappella di famiglia ad Arcore, dove sono stati celebrati i funerali di mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta e dove ieri è stata celebrata una prima messa. Nella cappella sono conservate le ceneri dei genitori e della sorella di Berlusconi. La salma di Silvio Berlusconi sarà cremata nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria.

Le corone di fiori di Belen Rodriguez e Lapo Elkann

Imponente il sistema di sicurezza predisposto per l'occasione, dopo le riunioni e i sopralluoghi di ieri. L'accesso in Piazza Duomo (capienza fissata a 10mila persone) avverrà solo attraverso appositi varchi (Mazzini, Torino e Mercanti presidiati da agenti con metal detector) e saranno garantite opportune vie di fuga mentre tutta l'area sarà sotto controllo delle forze dell’ordine. Alle 7 sono state trasportate in piazza le circa 1.500 transenne che serviranno a delimitare l'area riservata a chi vorrà assistere all'esterno (fino a un massimo di diecimila persone) alla funzione religiosa e a disegnare i corridoi riservati alle autorità e ai mezzi di soccorso.

Sempre entro quell'ora, è stato concluso lo svuotamento dei cestini dei rifiuti, con bonifica e sigillo dei tombini fognari di piazza Duomo. Intanto, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia locale avevano già sistemato i cartelli con divieto di sosta dalla mezzanotte alle 21 di oggi in piazza Fontana, via delle Ore, via Pecorari, via Rastrelli, via Mengoni, via Cattaneo, piazza Diaz e via Larga nel tratto compreso tra via Pantano e via del Verziere.

In mattinata, sono andate in scena le consuete ispezioni anti-esplosivo nella piazza, negli stabili che vi si affacciano, in metrò e in Galleria Vittorio Emanuele. La stessa procedura ha riguardato la Cattedrale, fino alle Terrazze. Le operazioni di bonifica son state effettuate dalle unità cinofile e dagli artificieri antisabotaggio di Upg della polizia e Arma.

Forze dell'ordine in piazza Duomo per i funerali di Berlusconi

Nel corso della notte, è stato completato il montaggio dei due maxischermi che consentiranno ai cittadini di assistere in diretta ai funerali in piazza Duomo: uno è stato collocato sul lato del Secondo Arengario, l'altro sul lato della Galleria Vittorio Emanuele. A quell'altezza è stata montata anche la doppia fila di transenne che delimiterà l'area riservata al pubblico, che si estende fino al limitare dell'area verde con le palme. La porzione di piazza antistante, fino alle scale del sagrato alto, resterà sgombra per l'arrivo del feretro (scortato da Arcore a Milano dalla polizia e in città anche dalla polizia locale), a cui sei carabinieri in alta uniforme riserveranno gli onori militari prima dell'ingresso in chiesa dalla porta principale e all'uscita. Non ci sarà bisogno di pass: si potrà entrare in piazza fino a esaurimento posti.

Maxischermi in piazza Duomo per i funerali di Berlusconi

Il Duomo di Milano chiuderà le porte al normale flusso di fedeli e turisti oggi a mezzogiorno, per riaprirle alle 13:30. A quell'ora potranno iniziare ad entrare i partecipanti ai funerali dell'ex presidente del Consiglio. Le autorità entreranno dall'ingresso sud attraverso piazza Fontana, punto dove arriverà anche il feretro, che quindi non entrerà nella cattedrale da piazza Duomo.

L’ultimo a entrare nella Cattedrale, alle 14.50 dall’ingresso di via Cardinal Martini, sarà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, preceduto alle 14.45 dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Alle esequie sarà presente l’esecutivo al gran completo (a cominciare dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani), con trentadue esponenti che atterreranno all’aeroporto di Linate con un volo di Stato. Indiscrezioni parlano al momento della partecipazione di due capi di Stato esteri e di numerosissime delegazioni diplomatiche.

Dalle 10 di questa mattina e fino alle 18 i treni di M1 e M3, a Milano, salteranno la fermata di Duomo, che resta chiusa. Lo ha comunicato Atm invitando a usare stazioni alternative per i cambi (Centrale, Loreto o Cadorna) e a raggiungere piazza Duomo dalle fermate di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Su disposizione delle forze di pubblica sicurezza, inoltre, come annunciato, il servizio di numerose linee di superficie e' stato modificato.