Funerali Berlusconi, i look in Duomo: prevale il total black, Maria De Filippi in bianco rompe il protocollo

Milano – Abiti scuri, perle, diamanti e qualche veletta. Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano prevale una rigorosa eleganza, quella del total black, in segno di lutto.

In abito scuro le figlie del Cavaliere in prima fila, mentre il figlio Pier Silvio ha scelto il blu e l’ultimogenito Luigi indossa un completo grigio. Spicca il cappellino con 'veletta' d'antan di Eleonora e il 'cerchietto' in pelle trapuntata di Barbara. Marta Fascina, compagna dell'ex premier, con capelli raccolti a chiffon, indossa un tailleur scuro con camicia blu navy.

Marta Fascina ai funerali di Silvio Berlusconi

In seconda fila, accanto ai nipoti del leader azzurro, c'è l'ex moglie Veronica Lario, pure in black, con vistosa collana di perle. In tailleur scuro e sottogiacca bianca la premier Giorgia Meloni. Dress code total white per Maria De Filippi che infrange il protocollo ma per un omaggio al Cavaliere: era lui a raccomandare alle donne di indossare il bianco (e di essere possibilmente bionde).