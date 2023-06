Funerali Berlusconi, Veronica Bartolini (in arte Veronica Lario) nelle prime file in Duomo

Milano – Ci sarà anche l’ex moglie Veronica Lario ai funerali di Silvio Berlusconi, che inizieranno alle 15 nel Duomo di Milano. Sul lato destro della navata siederà la famiglia: la compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi.

Le prime file

Nella fila subito dietro ci sarà Veronica Lario, indicata con il suo vero cognome Bartolini. Accanto a lei Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Sul lato sinistro, al primo posto siederà il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l'emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie.

Le personalità

A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Renato Saccone. Nelle file subito dietro i capi di governo ungherese Viktor Orban e quello albanese Edi Rama. Poi delegazioni straniere da molti altri Paesi, tra cui Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione europea.

Il vero nome di Veronica Lario

Il nome dell’ex moglie di Berlusconi è indicato sulle panche della cattedrale come Veronica Bartolini perché Veronica Lario è un nome d’arte. Fu scelto dalla Bartolini per la sua carriera da attrice. Veronica Lario infatti ha recitato in numerosi film e spettacoli teatrali. Conobbe Berlusconi proprio dopo una rappresentazione del “Magnifico cornuto” al teatro Manzoni di Milano nel 1980.

Il nome registrato all’anagrafe di Bologna nel 1956 di Veronica Lario è Miriam Raffaella Bartolini, figlia di Flora Bartolini e Vladimiro Capponi. Fu registrata con il cognome della madre perché il padre, all'epoca della sua nascita, era sposato con un'altra donna, e fino al 1975 il diritto di famiglia italiano impediva agli uomini coniugati il riconoscimento dei figli nato da relazioni extraconiugali.