Funerali Berlusconi: l’omaggio dei vip in piazza Duomo / I VIDEO

Milano – hanno iniziato ad arrivare all’interno del Duomo già dalle 13 le tante personalità dello spettacolo, della politica e dello sport che partecipano ai Funerali di Silvio Berlusconi.

Il mondo dello spettacolo

È stato poi il turno dell’ex agente Lele Mora: “Per parlare di lui – ha detto ai giornalisti – bisognerebbe stare qui giorni. Un uomo straordinario, generoso, meraviglioso un uomo con un talento che pochi avevano”.

Tra i presenti anche la conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa, che commentando la folla presente in piazza Duomo, ha detto “ esploso l'amore degli italiani per il presidente”. “Non avrei mai creduto di dover parlare di ricordi – ha proseguito – perché il presidente Berlusconi è sempre presente e continua ad esserlo".

In Duomo è arrivata poi Alba Parietti: “Anche se ero convinta che il suo progetto politico fosse sbagliato – ha detto la showgirl – Berlusconi era una persona che sapeva rispettare. Avevamo un rapporto di profonda stima. Santificazione sbagliata? Non si può dire a un Paese cosa provare”.

La politica

Tra le prime ad arrivare è stata l’ex compagna Francesca Pascale, vestita in jeans e giacca scura, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni e si è diretta subito all’interno della cattedrale.

Un lungo abbraccio c’è stato poi tra Gianni Letta, ex braccio destro di Berlusconi e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli: “Quello che ci colpisce – ha detto Ronzulli – è l'affetto che gli italiani gli stanno tributando. Questo rimarrà nella storia”.

Presente in piazza Duomo praticamente tutto il mondo politico italiano. verso le 14 sono arrivati Maurizio Gasparri, Matteo Renzi, Mariastella Gelmini, Cesare Previti.

Lo sport

Anche il mondo dello sport nazionale è presente in Duomo. C’è Fabio Capello, allenatore dei trionfi milanisti e anche l’ex allenatore del Monza Giovanni Stroppa: “Pensavamo fosse immortale – ha detto lo sportivo – Ora rimane il ricordo del privato fondamentalmente, il pubblico lo conosciamo tutti. È stato un vincente in tutte le cose che ha toccato e in tutti gli aspetti. Ma la cosa bella è che dentro di noi c'è quel privato che non appartiene a tutti e che è fantastico. Lo porteremo dentro nei nostri cuori”.