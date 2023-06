Funerali Berlusconi: l’omaggio dei vip in piazza Duomo / I VIDEO

Milano – Hanno iniziato ad arrivare all’interno del Duomo già dalle 13 le tante personalità dello spettacolo, della politica e dello sport che partecipano ai Funerali di Silvio Berlusconi.

Il mondo dello spettacolo

Tra i primi ad arrivare l’ex agente Lele Mora: “Per parlare di lui – ha detto ai giornalisti – bisognerebbe stare qui giorni. Un uomo straordinario, generoso, meraviglioso un uomo con un talento che pochi avevano”.

C’è anche Barbara D’Urso: “Per la vita artistica – ha detto – è stato un punto di riferimento. Ho imparato tantissimo”.

Tra i presenti anche la conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa, che commentando la folla presente in piazza Duomo, ha detto “ esploso l'amore degli italiani per il presidente”. “Non avrei mai creduto di dover parlare di ricordi – ha proseguito – perché il presidente Berlusconi è sempre presente e continua ad esserlo".

In Duomo è arrivata poi Alba Parietti: “Anche se ero convinta che il suo progetto politico fosse sbagliato – ha detto la showgirl – Berlusconi era una persona che sapeva rispettare. Avevamo un rapporto di profonda stima. Santificazione sbagliata? Non si può dire a un Paese cosa provare”.

Tra i tanti presenti anche Iva Zanicchi, Enrico Papi, Emanuele Filiberto di Savoia.

La politica

Praticamente tutto il mondo politico italiano è presente in Duomo per i funerali dell’ex premier: Vittorio Sgarbi, Maurizio Gasparri, Matteo Renzi, Mariastella Gelmini, Cesare Previti, Umberto Bossi.

Intorno alle 12.30 è arrivata in piazza Duomo l’ex compagna di Berlusconi Francesca Pascale, vestita in jeans e giacca scura, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni e si è diretta subito all’interno della cattedrale.

Un lungo abbraccio c’è stato poi tra Gianni Letta, ex braccio destro di Berlusconi e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli: “Quello che ci colpisce – ha detto Ronzulli – è l'affetto che gli italiani gli stanno tributando. Questo rimarrà nella storia”.

Lo sport

Anche il mondo dello sport nazionale è presente in Duomo. C’è Fabio Capello, allenatore dei trionfi milanisti e anche l’ex allenatore del Monza Giovanni Stroppa: “Pensavamo fosse immortale – ha detto lo sportivo – Ora rimane il ricordo del privato fondamentalmente, il pubblico lo conosciamo tutti. È stato un vincente in tutte le cose che ha toccato e in tutti gli aspetti. Ma la cosa bella è che dentro di noi c'è quel privato che non appartiene a tutti e che è fantastico. Lo porteremo dentro nei nostri cuori”.