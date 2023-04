Silvio Berlusconi ricoverato, fan da Mykons porta uno striscione al San Raffaele: “Forza”

Milano, 11 aprile 2023 – Silvio Berlusconi è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica. Secondo fonti ospedaliere, la sesta notte è stata tranquilla e al momento non sono previsti bollettini medici. Ieri, nel giorno di Pasquetta, i primari di Rianimazione Alberto Zangrillo e di Ematologia Fabio Ciceri avevano spiegato che "nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo”.

Oltre al via vai di parenti e amici dell’ex premier, continua il pellegrinaggio dei fan. Questa mattina è comparso un nuovo striscione sulla cancellata di via Olgettina 60. Il cartello recita: 'Forza Silvio da Sasà il re di Mykonos'. A portarlo è stato Salvatore, gestore di uno stabilimento balneare a Mykonos, che ai cronisti ha spiegato: "Sono qui per dimostrare la mia vicinanza a Berlusconi. È un grande uomo e fa il bene dell'Italia. Ho avuto il piacere di conoscerlo a Milano quando Ambrosini giocava nel Milan - ha raccontato - e io andai a vedere una finale”.

Ieri, invece, era stato il turno di Ettore Fregale, 67enne di Cosenza, arrivato nel capoluogo lombardo dopo un giorno di viaggio in bus per portare la “solidarietà a zio Silvio’’ e in dono “un’acqua miracolosa”.

Quattro giorni fa, invece, un 16ennedi Milano aveva portato una lettera, nella quale aveva sintetizzato la sua ammirazione per il fondatore del partito degli Azzurri: “Fra qualche giorno compio 17 anni - si leggeva nel testo - ti seguo politicamente e moralmente da anni”. E ancora: “Io sarò sempre con te con il cuore, con la mente, sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai”.​​​​​​