Berlusconi, una settimana in terapia intensiva. I parenti: “Umore alto e netto miglioramento”

Segrate (Milano) - Settimo giorno di ricovero in terapia intensiva al San Raffaele per Silvio Berlusconi. Ieri sera l`ultima a far visita all`ex premier la figlia primogenita Marina, mentre nel pomeriggio erano arrivati Fedele Confalonieri e Paolo Berlusconi per brevi visite.

Stamane, davanti all`ingresso di via Olgettina 60, dove entrano le auto dei familiari e degli amici più stretti del presidente di Forza Italia, solo un`auto della polizia e una dei carabinieri. Ieri mattina le ultime notizie ufficiali sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, con un comunicato diffuso dal San Raffaele che esprimeva un “cauto ottimismo” nel quadro di un “progressivo miglioramento”.

L’umore è alto, assicurano parenti e amici più stretti, che hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alla camera del cavaliere, che manterrebbe il consueto spirito, connotato da battute e barzellette. Certo, il quadro resta delicato, tra leucemia cronica e infezione polmonare, ma sul fronte strettamente medico si vedono i risultati della terapia che cura al contempo entrambe le patologie.

Ieri era addirittura circolata la notizia che Berlusconi si fosse seduto in poltrona, ma dall’ospedale San Raffaele il suo medico Zangrillo ha smentito: “Solite fake news, chi sta in terapia intensiva non può certo deambulare“. Al momento non sono previsti bollettini medici.