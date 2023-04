Silvio Berlusconi, terza notte in terapia intensiva: atteso il bollettino medico

Milano, 8 aprile 2023 – Terza notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo.

Cauto ottimismo

Berlusconi avrebbe comunque fatto registrare miglioramenti che fanno ben sperare sanitari e familiari. Si respira quindi un cauto ottimismo tra i medici e i familiari, espresso dal pollice alzato rivolto ieri si giornalisti dal figlio minore del 'Cavaliere', Luigi Berlusconi.

L’affetto

Anche ieri accanto al leader azzurro si sono alternati per l'intera giornata parenti e amici, dal fratello Paolo, ai figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati in un lungo abbraccio quando hanno lasciato il San Raffaele.

L’attesa del bollettino

Si attende per oggi un bollettino medico dopo che nessun aggiornamento è stato diffuso ieri nè sono trapelate notizie sull'evoluzione delle condizioni dopo la nota emessa giovedì da Zangrillo e dal primario di ematologia Fabio Ciceri.

Sotto controllo

Le condizioni dell’ex premier restano dunque gravi ma stabili e quella di venerdì è stata considerata una giornata positiva dai medici che stanno monitorando in particolar modo cuore, polmone e reni. Detto che l’infezione polmonare è al momento il problema più critico che si innesta su una leucemia cronica di cui Berlusconi soffre da tempo, sotto la lente dei sanitari è anche l’insufficienza renale dell’ex premier che è inoltre un paziente immunodepresso. Non è possibile sapere al momento per quanto tempo si protrarrà il ricovero.