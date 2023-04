Luigi Berlusconi, l’ultimogenito di Silvio: lavoro, matrimonio, figli

In questi giorni di apprensione per le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite che sarebbe frutto di una leucemia, fra i più vicini al leader di Forza Italia c’è l’ultimo figlio Luigi.

Il giovane, classe 1988, si è recato in visita dal padre sia mercoledì, sia oggi, giovedì 6 aprile. Oggi ha anche rivolto un cenno di saluto, prima di entrare nel nosocomio, dove si trovano anche l’altra figlia Marina e Paolo, il fratello dell’ex premier.

Il profilo professionale

L’ultimogenito del Cavaliere ha sempre tenuto un grande riserbo sulle vicende della sua vita personale, così come sulle evoluzioni della sua carriera nel mondo imprenditoriale. Il curriculum pubblicato sul sito di Fininvest, la holding di famiglia, racconta un’esperienza che si è sviluppata per grandissima parte proprio nell'alveo delle attività legate alla dinastia Berlusconi.

Nel 2011, a 23 anni, si è laureato in Economia e Finanza all’università Bocconi. Dal 2007 al dicembre del 2015 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Mediolanum. Dal luglio 2016 al marzo 2018 è stato componente di un altro consiglio di amministrazione, quello della Banca Mediolanum fondata da Ennio Doris, storico collaboratore e amico di Silvio Berlusconi.

Da novembre 2012 è amministratore unico della società B5 (che sta per Berlusconi 5), il soggetto in cui si sono riuniti i cinque figli del fondatore di Forza Italia, Pier Silvio e Marina, nati dal primo matrimonio; Barbara, Eleonora e Luigi, frutto dell'unione con Veronica Lario.

Dal febbraio 2014 è presidente del consiglio di amministrazione di Holding Italiana Quattordicesima, della quale è stato Consigliere Delegato per la gestione finanziaria dal dicembre 2011. Dal 2010 al 2012 è stato membro del consiglio di amministrazione di MolMed, altra società quotata in Borsa a Milano. Nel giugno 2012, infine, è diventato consigliere di amministrazione di Fininvest.

La famiglia

Luigi Berlusconi è nato in Svizzera, ad Arlesheim, cittadina del Canton Basilea Campagna. Ha preso il nome del nonno paterno, dirigente di banca al quale è intitolato un trofeo calcistico. Si è sposato nell’ottobre 2020 – nozze per pochissimi invitati – con Federica Fumagalli, 32 anni, lecchese di Sironi, proveniente da una famiglia di imprenditori attivi nel campo manifatturiero.

La cerimonia si tenne nella cappella San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Anche la moglie è laureata in Bocconi: lavora per una società impegnata nelle pubbliche relazioni e nella comunicazione.

Luigi e Federica hanno due figli maschi: Emanuele Silvio, nato nel luglio 2021 e Tommaso Fabio, nato a ottobre dell’anno scorso. I due piccoli portano come secondo nome quello dei nonni paterni.