Sicurezza a Milano, Sala: “Nessuna sottovalutazione”. Ecco le prossime mosse: focus group con le donne e più vigili di notte

Milano, 23 ottobre 2023 – All’indomani della denuncia della showgirl Elenoire Casalegno che in una storia su Facebook ha raccontato di essere stata assalita in pieno giorno e in centro a Milano, si ripropone il tema sicurezza in città. Tanto più che nel video la presentatrice ed ex modella tagga il sindaco Beppe Sala e sottolinea: “La priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile”. E la riposta del primo cittadino non si è fatta attendere. "Torniamo a parlare di sicurezza. È un tema delicato, in questi tempi delicati, come lo è in tutte le grandi città del mondo”, ha scritto oggi Sala sui social.

Sala: “Nessuna sottovalutazione del problema”

"Pensiamo a Milano, partendo da una cosa che voglio affermare con chiarezza – ha aggiunto il primo cittadino –. Non c’è mai stata in noi nessuna sottovalutazione o inconsapevolezza del problema. Non a caso ho impostato la mia seconda campagna elettorale sulla promessa di aumentare l’organico della Polizia Locale di 500 unità. E le assunzioni stanno avvenendo come da programma" ha aggiunto il primo cittadino, che ricorda di aver affidato, il 2 ottobre, una delega specifica all'ex capo della polizia, Franco Gabrielli, "il maggior esperto italiano" in materia di sicurezza. Sala quindi rivendica le prime azioni sul tema sicurezza avviate a tre settimane dall’affidamento della delega a Gabrielli, tra cui l'impiego di un maggior numero di agenti della polizia locale in alcune aree specifiche della città.

Focus group con le donne

Il primo fronte, ha scritto il sindaco sui social parlando delle azioni messe in campo per la sicurezza, "è l'ascolto, un'attività fondamentale per comprendere appieno la situazione e per non far sentire sole, in particolare, le nostre cittadine. È già partita l'attività in tutti i Municipi. Ho chiesto al Comitato che siano rapidamente attivati dei focus group con donne di varie età, di vari quartieri, di varie estrazioni sociali".

Gestione congiunta esposti

Il secondo riguarda "un più efficace coordinamento tra tutte le forze di polizia, a cominciare dalla gestione congiunta degli esposti dei cittadini e dei comitati. È impossibile gestire la sicurezza se le denunce dei cittadini non diventano la base comune (pur nell’ambito delle rispettive competenze) delle diverse forze dell'ordine tramite una verifica veloce ed efficace dei singoli fatti denunciati".

Più vigili di notte

Il terzo fronte, per Sala è "la messa a terra di azioni visibili sul territorio cittadino" e "sulla base dell'ascolto, dell'esame delle situazioni critiche e della collaborazione tra le forze dell'Ordine dobbiamo ora rafforzare la presenza dei vigili su specifiche aree del territorio milanese e nelle ore serali e notturne (la stessa cosa mi auguro avvenga per le forze di polizia)". "Agiamo su queste tre linee – ha concluso Sala – e a breve il Comitato spiegherà meglio le prospettive di questo lavoro. C`è tanto da fare, ma è tanta anche la nostra volontà e la nostra determinazione nell'assicurare a tutti le condizioni per una vita sicura in una città equa e accogliente”.