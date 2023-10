Un'altra ragazza salvata di notte da un taxi a Milano. La denuncia su TikTok in lacrime: "Potevano violentarmi"

A Milano, dopo il tassista eroe che aveva salvato 3 giovani in corso Como, un'altra violenza su una ragazza è stata sventata da un autista delle macchine bianche.

La denuncia arriva direttamente dalla ragazza salvata. La 21enne ha pubblicato sul suo account TikTok (itsnotmaggie_) un video, diventato virale con più di 3,3 milioni di visualizzazioni, in cui ricostruisce lo stupro scongiurato soltanto dal provvidenziale intervento di un tassista. "Devo fare questo video perché qui la situazione sta sfuggendo di mano", le prime parole del racconto della giovane ancora sconvolta e quasi in lacrime. "Ho rischiato di essere stuprata o rapinata in centro a Milano. Stavo attraversando viale Bianca Maria, dietro San Babila, per andare a casa di una mia amica. Ero al semaforo quando ho visto due ragazzi extracomunitari vestiti malissimo, si vedeva che non erano brave persone, che hanno iniziato a puntarmi e indicarmi".

Poi il provvidenziale intervento di un altro tassista eroe: "Sul momento sono rimasta paralizzata, fortunatamente ho visto un taxi che stava venendo nella mia direzione. Allora mi sono messa in mezzo alla strada a urlare per far fermare l'auto. I due ragazzi allora hanno iniziato a inseguirmi e a urlarmi cose in arabo. Fortunatamente il taxi è arrivato è si è messo fra me e loro e mi ha fatto salire. È stato il mio angelo: senza di lui mi avrebbero stuprata e derubata perché era quello il loro intento. Il tassista è stato gentilissimo, mi ha riportato a casa senza chiedermi nulla. Mi ha anche raccontato che la sera prima aveva salvato un'altra ragazza da una situazione simile alla mia in porta Venezia. Ormai bisogna prendere un taxi anche per attraversare la strada: non si è mai al sicuro, io stavo per essere violentata per fare letteralmente 2 metri di strada. Non avrei mai pensato che una cosa così potesse accadere in San Babila".

La video denuncia è accompagnata da un breve testo in cui la ragazza prega coetanei e coetanee a "non sottovalutare il problema, indifferentemente se siete ragazzi o ragazze. Ormai è diventato pericoloso anche attraversare la strada. Fate qualcosa per favore perché è impossibile vivere cosi. Milano è una città con prezzi folli e purtroppo ci sono molte persone che non possono permettersi di prendere sempre dei taxi. Lancio un grido disperato alle autorità affinché facciano qualcosa per risolvere questa situazione che ormai è sfuggita di mano".

Il racconto della ragazza è stato confermato dal tassista, che per il momento preferisce rimanere anonimo. Lavora nel turno di notte del servizio taxi 6969 e subito dopo l'intervento ha raccontato l’episodio ai colleghi: "È successo sabato poco prima mezzanotte in Viale Bianca Maria. Ho visto che la puntavano e ho capito che aveva bisogno di aiuto: così ho accostato e l'ho fatta salire. Ho cercato di tranquillizzarla dicendole 'non ti preoccupare, ora sei in salvo'”. Un altro tassista del 6969 racconta: "Scene così capitano sempre più spesso, dobbiamo tenere gli occhi aperti".