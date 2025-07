Torcia olimpica e 25 anni da città. Una festa doppia

Festa per i 25 anni di città con la fiamma olimpica. Pioltello celebra la ricorrenza accogliendo i tedofori in viaggio dalla Grecia a Milano Cortina 2026. L’amministrazione è già al lavoro in attesa della torcia. "Un’occasione unica che vedrà la comunità protagonista di un momento storico e simbolico, di grande emozione e significato, capace di unire cittadini, sportivi e appassionati attorno ai valori di solidarietà, inclusione e spirito olimpico", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. In Italia percorrerà 12mila chilometri attraversando regioni e province, la staffetta andrà avanti per 61 giorni. "Un evento storico che vogliamo condividere con tutti – aggiunge la prima cittadina –. Contiamo sul fatto che adulti e ragazzi partecipino a una giornata con un significato così grande". "Sarà un momento irripetibile – sottolinea Claudio Dotti, assessore allo Sport –. Il caso vuole che accada proprio in occasione di un anniversario importante per noi: il 25esimo compleanno di Pioltello". Nei giorni scorsi la Giunta ha votato l’adesione al progetto della Fondazione Milano Cortina 2026 "e appena saremo in grado di capire cosa possiamo mettere in pista attorno a questo passaggio storico – chiarisce l’assessore –, ci muoveremo per organizzare e rendere unico questo momento, coinvolgendo, come è nostra abitudine, tutte le realtà del territorio, a partire dalle associazioni sportive, dalle scuole e dai nostri giovani. Sono certo che Pioltello anche in questa occasione saprà distinguersi". Sei febbraio, una data importante qui, la stessa in cui il presidente Carlo Azeglio Ciampi spedì il decreto con la promozione a città. Oggi la ricorrenza coincide con l’altro evento epocale di questi tempi, le Olimpiadi Invernali. "Il programma sarà all’altezza".

Bar.Cal.