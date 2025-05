A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto: “Sarà un elegante giardino urbano”, arriva anche una nuova fontana

Sesto San Giovanni (Milano), 16 maggio 2025 – La piazza è già stata delimitata e il cantiere è pronto a partire. L’area di Trento e Trieste, dopo anni di limbo, è pronta al restyling che la trasformerà in “un giardino urbano, con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, una nuova fontana e un impianto di illuminazione completamente rinnovato”, come ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano. Il progetto prevede aiuole fiorite e alberi, la riqualificazione dei percorsi pedonali con pavimentazione antiscivolo, una vasca centrale in pietra con giochi d’acqua e luci a led per riconfigurare il vecchio disegno dello slargo. Infine, 13 nuovi punti luce in aggiunta agli esistenti.

Videosorveglianza

“Una piazza più illuminata è una piazza più sicura – commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda –. Inseriremo tre nuovi punti di videosorveglianza, connessi con il sistema già attivo 24 ore su 24”. I lavori da 550mila euro dureranno sei mesi. “Con questo significativo intervento di riqualificazione urbana vogliamo che la piazza torni a essere un luogo da vivere, non solo da attraversare”, conclude Di Stefano.

Residenti-sentinelle

I residenti attendono questo momento dal settembre 2023, quando l’Amministrazione tolse tutte le panchine in chiave antidegrado, scatenando proteste e flashmob. In questi anni gli abitanti si sono rimboccati le maniche per animare un luogo che da anni cerca la rinascita. Domenica il negozio Biosballo, dalle 8 alle 10.30, propone una pulizia delle strade partendo da via Marconi.

Iniziative in programma

Mercoledì alle 19.30 il comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste si ritrova al Bar Bass per una serata sui libri, mentre il 28 maggio e il 4 giugno continuano le serate uncinetto e maglia dalle 19 sempre allo storico locale. A fine giugno il liceo artistico De Nicola realizzerà un murales in via Marconi 193 in ricordo dei partigiani Giulio e Mario Casiraghi, che abitavano in quella casa.