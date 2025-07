Il dramma nel dramma dei clochard travolti dal caldo record: “Distribuite 3mila bottigliette d’acqua, impegno raddoppiato”

Milano, 2 luglio 2025 – Senza una casa dove rifugiarsi. E ovviamente senza ventilatori o aria condizionata. In balìa di Pluto e delle sue ondate di calore. è un dramma nel dramma quello dei clochard di Milano, che si trovano a dover fronteggiare il caldo da bollino rosso degli ultimi giorni senza molti degli “scudi” che permettono a cittadini e turisti di affrontare queste giornate infernali. Al loro fianco c’è Progetto Arca che in questo frangente complesso ha raddoppiato il sostegno ai senzatetto potenziando il proprio intervento a Milano e nelle altre città dove la fondazione è presente con la Cucina mobile.

Acqua, succhi ma anche ghiaccioli e gelati

"Nell'ultima settimana abbiamo raddoppiato il numero di bottigliette di acqua fresca e succhi di frutta, sani ed energizzanti, per le persone che vivono in strada e non riescono a trovare un riparo dal caldo afoso che affligge la città - spiega Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca -. Continueremo così per tutto il periodo estivo, finché ce ne sarà bisogno. Con la nostra Cucina mobile distribuiamo di giorno anche ghiaccioli e gelati, oltre al consueto pasto completo serale, per regalare un momento di refrigerio e di chiacchiera con i volontari".

L’impegno a Milano

A Milano ogni settimana vengono distribuite 3.000 bottigliette d'acqua, 1.000 succhi di frutta, 600 ghiaccioli e gelati. Numeri raddoppiati rispetto alle settimane precedenti, garantiti grazie alla Cucina mobile che permette di mantenere sempre al fresco i prodotti e di raggiungere le persone in difficoltà in diverse zone della città. I volontari dedicati a questa attività, garantita per tutta l'estate, sono 50; ogni giorno dieci volontari sono dedicati solo a questo servizio.

Dove si trova la Cucina mobile di Progetto Arca

Tutti i turni sono sempre coperti per fare in modo che nessuno sia lasciato solo: la Cucina mobile viaggia per le strade milanesi dal lunedì al sabato, nelle zone ormai "storiche" - dove le persone senza dimora sono certe di incontrarla - come Lambrate e San Babila, ma anche in quartieri nuovi dove Progetto Arca sta osservando nuovi bisogni. I pasti serali sono 700 alla settimana.

Il numero di telefono dedicato del Comune di Milano

I cittadini milanesi possono segnalare casi di emergenza per persone senza dimora chiamando il numero gestito dal Comune per coordinare gli interventi di assistenza: 02 8844 7646, attivo tutti i giorni 24 ore.