Stazione di Rogoredo, oltre 500 persone identificate. Arrestato per spaccio un 19enne, rimosse le barriere anti controlli Il giovane è stato beccato sul fatto mentre cedeva stupefacente e trovato in possesso di cocaina ed eroina. Ripetute le operazioni di bonifica e pulizia nelle aree di via Orwell, vicino allo scalo ferroviario