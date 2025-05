Polizia locale: 4 taser in arrivo

Più strumenti per il corpo della polizia locale. In arrivo ci sono infatti quattro taser, l’arma a impulsi elettrici, oltre alla formazione per venti agenti del comando. Un passo avanti se si pensa che, fino al 2018, i ghisa cinisellesi non avevano neanche la pistola di ordinanza. Grazie alle variazioni di bilancio, l’Amministrazione ha potuto potenziare le dotazioni degli agenti: l’introduzione del taser per la gestione delle situazioni critiche, come già successo pochi mesi fa nella limitrofa Sesto San Giovanni, la formazione specializzata per gli operatori, e l’introduzione anche di tecnologie avanzate come il sistema t-red e il laserscan. "Si tratta di un investimento concreto che abbiamo voluto fare sulla sicurezza urbana e per la tutela dei cittadini e degli stessi agenti - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Essere vicini significa anche garantire protezione ed efficacia". Pochi giorni fa il comando di Cinisello ha visto anche la nascita dell’unità cinofila con l’arrivo di Witcher, pastore tedesco di 16 mesi che tra poche settimane entrerà ufficialmente in servizio, dopo un intenso addestramento a Milano tra preparazione atletica e in tutti quei casi in cui potrà essere prezioso a indagini e pattugliamenti. La.La.