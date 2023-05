Giulia Tramontano scomparsa a Senago, cosa sappiamo: il fidanzato, il tradimento, l’ultimo messaggio e le telecamere

Milano, 31 maggio 2023 – Sono ore di apprensione a Senago, nel Milanese, per la scomparsa di Giulia Tramontano. I carabinieri del nucleo Investigativo di Milano, insieme ai militari di Rho, sono al lavoro per scandagliare e ricostruire le ultime ore - tra sabato sera e domenica mattina - in cui è scomparsa la 29enne, incinta di sette mesi. La giovane aspetta un bambino, figlio del suo compagno Alessandro Impagnatiello, 30 anni, barman in un locale di lusso di Milano.

Sabato sera, giorno in cui Giulia è scomparsa, sembra ci sia stata una forte discussione tra lei e il fidanzato Alessandro Impagnatiello, 30enne, barman in un albergo di lusso di Milano.

Proprio quella sera, la 29enne avrebbe scoperto del tradimento da parte del compagno , e che anche l'altra donna era in attesa di un figlio. Lo aveva raccontato al telefono alla mamma, che vive a Napoli, confidato alla sorella e a un’amica. Sembra che da settimane i rapporti tra le due famiglie, quella di Giulia e quella del 30enne, erano già compromessi. Ma probabilmente è stata la scoperta di una relazione parallela la ragione del violento litigio verbale di sabato sera e la scomparsa.

Risale sempre a sabato sera, verso le ventuno e trenta, l’ultimo scambio di messaggi su WhatsApp tra Giulia e un’amica: la 29enne raccontava di aver avuto una discussione con il suo compagno e scriveva, "sono un po’ turbata, ma ora vado a dormire".

Giulia e Alessandro vivono in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Novella a Senago. È qui che si sono perse le ultime tracce della 29enne. Una telecamera l’ha inquadrata sempre intorno alle 21. 30 di sabato proprio vicino a casa. Poi, più nulla. Ma non sono molti gli occhi elettronici nel quartiere, quindi è possibile che sia stata nuovamente immortalata.

E' stata la madre di Giulia ad allarmarsi per prima, insospettita dal silenzio telefonico della figlia. Domenica mattina, ha provato a chiamarla, per ore, ma il cellulare risultava sempre spento. Il compagno che sarebbe stato l'ultimo a vederla sabato sera ha sporto denuncia ai carabinieri di Senago solo domenica nel tardo pomeriggio. Ai militari ha raccontato di essere uscito domenica mattina intorno alle sette per andare al lavoro e di essersi accorto della sparizione solo quando è rincasato verso le 17. Secondo la denuncia, Giulia è uscita di casa senza il portafoglio, senza vestiti ma con il bancomat, il passaporto e 500 euro in contanti.

Dalle testimonianze di familiari e amici non emergono elementi da far pensare a un allontanamento volontario ma piuttosto il quadro di una relazione sentimentale che nonostante il figlio in arrivo, il primo per la coppia, era molto turbolenta. Secondo chi la conosce bene, non è normale che una persona così legata alla famiglia si allontani all’improvviso senza lasciare un messaggio o senza contattare nessuno. Giulia non ha mai avuto un comportamento simile, peraltro è incinta al settimo mese e tiene tantissimo al suo bambino.

Ma ci sarebbero delle incongruenze nei racconti del compagno rispetto a quello che è successo sabato sera nel loro appartamento. Prima avrebbe detto che Giulia era andata a letto, poi che sarebbe uscita intorno a mezzanotte a fare una passeggiata. Ma se è vero che domenica ha lavorato tutto il giorno, come è possibile che non abbia fatto una telefonata alla compagna incinta, a casa da sola? Se invece ha provato a chiamarla e il cellullare per ore è risultato spento, perché non si è allarmato prima? Il compagno, che al momento non è indagato, da giorni è chiuso in casa, "lasciatemi stare", risponde al citofono.

I militari, i vigili del fuoco e protezione civile cercano Giulia nelle campagne dell'hinterland, nel canale Villoresi e nei due canali più piccoli che scorrono in quella zona, il Pudiga e il Garbogera. Ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno dragato anche le acque del Seveso con esito negativo. Per tutta la giornata un elicottero ha sorvolato la zona. Sarà così anche oggi e nelle prossime ore verrà allestito anche un campo base per coordinare le ricerche.

Nel frattempo, familiari della 29enne hanno diffuso una nuova immagine della ragazza. Nella foto è incinta al sesto mese, il pancione oggi dovrebbe essere ancora più visibile. Ha un tatuaggio molto vistoso sul braccio sinistro.