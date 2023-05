Giulia Tramontano, c’è anche lo youtuber investigatore sulle tracce della giovane scomparsa / VIDEO

Senago (Milano) – C’è anche uno youtuber, specializzato – come spiega lui stesso – in investigazioni, casi irrisolti e casi strani, tra le persone che in queste ora stanno cercando Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa sabato 27 maggio da Senago.

Si chiama Eder McPallister, ha due pagine Youtube che contano in totale circa 50mila iscritti, e in passato si era occupato anche di Liliana Resinovich, la 63nne di Trieste sparita il 14 dicembre 2022 e ritrovata morta il 5 gennaio di quest’anno in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste.

McPallister, che ha spiegato di non essere in contatto con i familiari della ragazza e aver intrapreso la ricerca per proprio conto, è arrivato nelle ore scorse a Senago e ha detto che le sue indagini inizieranno sulle strade che collegano Senago a Milano e nei boschi del parco delle Groane. "Abbiamo iniziato oggi – ha detto – siamo partiti dalla casa dove la ragazza è scomparsa”.

"Ci sono degli elementi strani in questa vicenda – ha continuato McPallister – Difficilmente in una situazione di questo genere, una persona si allontana da sola e, soprattutto, sono passate troppe ore. L’ipotesi che si sia allontanata da sola non può essere confermata, finché non ci sono elementi a sostegno, come per esempio le immagini delle telecamere”.