Senago, sparita Giulia Tramontano. La procura apre un fascicolo: nessuna pista esclusa

Scomparsa di Giulia Tramontano: aperto un fascicolo in procura a Milano. I magistrati milanesi, competenti per territorio, indagano al momento per scomparsa di persona. Non c’è, quindi, ancora alcun indagato per la vicenda della ventinovenne, incinta di sette mesi, della quale da sabato sera si sono perse le tracce.

L'inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho, sta vagliando comunque tutte le ipotesi e non sta escludendo alcuna pista.

La giovane, che lavora in una agenzia immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma risiede da cinque anni nel Milanese. A denunciare la scomparsa è stato il suo fidanzato. La giovane, secondo quanto riferito dai familiari, al momento dell’ultimo contatto, una telefonata avvenuta proprio sabato sera, sarebbe stata molto agitata. Avrebbe anche parlato di un litigio con il ragazzo. Un bisticcio cui avrebbe fatto cenno anche in un messaggio Whatsapp a un’amica, ultimo suo segnale prima della sparizione. Tutte circostanze su cui i militari dell’Arma stanno effettuando accertamenti. I parenti non credono all’ipotesi di un allontanamento volontario.

Questo il testo del messaggio postato sui social per le eventuali segnalazioni di Giulia: “Non c'è certezza degli abiti con cui si è allontanata. È alta 1,67 mt, pesa 68 kg e ha lunghi capelli chiari. Chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia, in contatto con i famigliari, chiamando il numero 380-7814931”.