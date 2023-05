Giulia Tramontano scomparsa a Senago: la telefonata alla mamma, poi il cellulare si spegne

Senago (Milano), 30 maggio 2023 – La foto di Giulia con il pancione e il tatuaggio in primo piano che le copre il braccio sinistro. “La foto è stata scattata un mese fa - scrive la sorella Chiara - ora il pancione è più grande, ma se Giulia ha le braccia scoperte il tatuaggio è il segno più caratteristico che ha”. Ennesimo appello dei famigliari sui social per trovare Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese, scomparsa sabato 27 maggio da Senago, nel milanese.

L'ultimo contatto con la famiglia risale a sabato sera. Aveva telefonato alla mamma, era molto agitata. Le aveva raccontato di un litigio con il compagno 30enne. La mamma l'avrebbe rassicurata, consigliandole di andare a Napoli per qualche giorno, dove vive la famiglia. Poi uno scambio di messaggi con un'amica su Whatsapp intorno alle 21,30. Anche a lei aveva confidato del litigio.

Dopo il nulla. Il telefono cellulare spento. Nessuna notizia. Il compagno ha denunciato la scomparsa il giorno dopo ai carabinieri di Senago. I famigliari di Giulia hanno fatto partire un tam tam sui social per chiedere a chiunque l'abbia vista di segnalarlo alle forze dell'ordine.

“Non c'è certezza degli abiti con cui si è allontanata. E' alta 1,67 mt, pesa 68 kg e ha lunghi capelli chiari. Chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia, in contatto con i famigliari, chiamando il numero 380-7814931”.

La giovane non possiede un'auto ed è quindi probabile che se ne sia andata di casa a piedi. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d'identità sarebbero stati trovati in casa. Ma i famigliari non si spiegano un allontanamento volontario. Hanno paura che possa essere successo qualcosa di brutto o che Giulia sia in difficoltà anche per il suo stato di gravidanza.

Secondo indiscrezioni il compagno avrebbe fornito agli inquirenti versioni contradditorie su quanto è successo sabato sera. Le ricerche e indagini sono affidate ai carabinieri di Senago.