Giulia Tramontano scomparsa, la gravidanza e l’ultimo messaggio: sono turbata

Senago (Milano), 30 maggio 2023 – L’ultimo contatto con la famiglia risale alla serata di sabato. L’ultimo scambio di messaggi su WhatsApp è con un’amica, sempre sabato sera intorno alle ventuno e trenta: racconta di aver avuto una discussione con il suo compagno e scrive, "sono un po’ turbata, ma ora vado a dormire".

Da quel momento nessuno l’ha più vista e il suo telefono risulta spento. È giallo sulla scomparsa di Giulia Tramontano, 29 anni di Senago, nel Milanese, sparita senza più dare notizie. A lanciare l’appello con un volantino pubblicato sui social, diventato virale in poche ore, è stata l’Associazione Penelope, che si occupa appunto di persone scomparse. I familiari sono convinti che non si sia trattato di un allontanamento volontario.

Descrizione

"È alta 1,68 cm, pesa 68 kg, capelli chiari e lunghi. Non c’è certezza sugli abiti con cui si è allontanata. Ha un tatuaggio sul braccio sinistro, è sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza. Chiunque dovesse vederla può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380-7814931".

Napoletana, vive a Senago

La giovane che è originaria di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, vive a Senago da cinque anni. Con sé avrebbe documenti, passaporto e soldi in contanti. Non è automunita. È stato il compagno 30enne a sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Senago e avvisare i familiari. È lui l’ultimo ad averla vista e per questo è stato ascoltato dai militari, ma pare che abbia fornito delle versioni contradditorie su quello che è successo sabato sera.

La scomparsa

La scomparsa potrebbe risalire tra le 7 di domenica mattina e il pomeriggio. Gli inquirenti hanno avviato le ricerche della 29enne e ci sono indagini in corso. "Giulia è una ragazza tranquilla, non ha la macchina, ma non avrebbe mai accettato un passaggio da sconosciuti - racconta la sorella Chiara - è in attesa del suo primo figlio, è un agente immobiliare e aveva deciso di lavorare fino all’ultimo mese di gravidanza, in smart working da casa, perché stava bene. Noi siamo preoccupatissimi".

La famiglia

Domenica sera i genitori di Giulia si sono messi in viaggio e hanno raggiunto Senago, anche la sorella Chiara che invece vive a Genova ha fatto lo stesso. Giulia non ha avuto problemi in passato, non avrebbe motivi per allontanarsi di casa. I familiari temono che possa essere successo qualcosa di grave. Nel volantino che hanno preparato ci sono il numero di telefono della sorella (333-828 6995) e il loro disperato appello, "se hai visto o sentito Giulia dopo le 21.30 di sabato sera, chiamateci" o rivolgetevi al comando dei carabinieri di Senago.