Piste poco ciclabili
Michele Mezzanzanica
Piste poco ciclabili
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Stefano De Martino derubato Fedez-SinnerGiallo Maurizio RebuzziniSolange MarchignoliMeteoSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaSemplificare il cambio di indirizzo
20 set 2025
DANIELE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Semplificare il cambio di indirizzo

Semplificare il cambio di indirizzo

Nappo* esame integrativo è una prova che gli studenti devono sostenere quando scelgono di cambiare scuola o indirizzo di studi....

Nappo* esame integrativo è una prova che gli studenti devono sostenere quando scelgono di cambiare scuola o indirizzo di studi....

Nappo* esame integrativo è una prova che gli studenti devono sostenere quando scelgono di cambiare scuola o indirizzo di studi....

Per approfondire:

Nappo*

esame integrativo è una prova che gli studenti devono sostenere quando scelgono di cambiare scuola o indirizzo di studi. Serve quindi a colmare le differenze: l’allievo, a settembre, svolge un esame davanti a una commissione. Gli esami integrativi sono uno strumento importante e hanno un valore positivo nel permettere ai giovani di non rimanere bloccati nel percorso scelto in precedenza. Sono quindi una circostanza concreta di libertà e di crescita personale. Il sistema scolastico italiano ha continuamente desiderato che sia garantita agli studenti la possibilità di cambiare percorso di studi o di tornare a scuola dopo periodi di interruzione. In un mondo che cambia velocemente e dove l’istruzione è chiamata a essere sempre più flessibile e inclusiva sarebbe augurabile che anche gli esami integrativi lo diventassero. Essi dovrebbero essere più snelli, cioè meno burocratici e meno carichi di materie da studiare in modo nozionistico e in particolare più personalizzati e calibrati sul percorso di ciascuno. Un modello innovativo potrebbe prevedere dei colloqui orali e delle prove pratiche che valutino realmente le competenze e poi dei percorsi di recupero graduali, distribuiti nell’anno, invece di un’unica verifica finale. E ancora un riconoscimento delle esperienze extrascolastiche e dell’apprendimento non formale e infine un maggiore sostegno da parte dei docenti utili come mentori e non solo come valutatori. In questo modo l’esame integrativo non diventerebbe una barriera che scoraggia, ma un ponte verso nuove opportunità. La scuola, infatti, non dovrebbe mai chiudere le porte a chi ambisce a continuare o modificare il proprio percorso, ma accompagnare ciascuno in un cammino di crescita specifico. È quindi auspicabile che gli esami integrativi del futuro siano meno rigidi e più attenti alla persona perché l’obiettivo della scuola non è selezionare, ma formare e includere.

* Direttore Scuola Freud

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola