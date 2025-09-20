Auto si schianta contro un pullman. Una 42enne in gravissime condizioni

Momenti di paura e grande concitazione nel pomeriggio di ieri a San Donato Milanese, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo via Civesio, la strada che costeggia la strada che costeggia il raccordo della A1. Una Dacia Jogger, guidata da una donna di 42 anni, si è scontrata violentemente con un bus di linea. L’impatto è stato devastante: la conducente dell’auto è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata estratta grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale del 118 di Milano, è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda, dove è arrivata in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a seguito di un’invasione di corsia, ma non è ancora chiaro se a compierla sia stata l’auto o il pullman. La polizia locale di San Donato, intervenuta sul posto, ha immediatamente avviato i rilievi per definire con precisione la dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità. Il pullman, un autobus Atm della Linea 140 che viaggiava in direzione opposta, trasportava alcuni passeggeri al momento dell’impatto. Fortunatamente, nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi, se non un forte spavento e qualche lieve contusione.

Massimiliano Saggese