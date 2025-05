Scuole a Milano: ancora 2.422 bimbi senza nido. Nelle materne 866 posti liberi

Milano – Azzerate le liste d’attesa nelle scuole dell’infanzia comunali (e ci sono anche dei posti vuoti), restano ancora 2.422 bimbi in attesa di un nido. È il risultato dell’ultimo scorrimento delle graduatorie: dopo le conferme, le rinunce e le richieste di trasferimento sono stati assegnati altri 733 posti di cui 70 nelle sezioni primavera. La seconda fase dell’assegnazione dei posti è ancora in corso, ma al momento la situazione conferma due fenomeni: il calo demografico che si sente forte anche alle materne (e che ormai ha raggiunto anche le superiori), da una parte, dall’altra una Milano che chiede più servizi per la fascia 0-3, non solo per riuscire a conciliare i tempi dei genitori tra famiglia e lavoro, ma anche per una vera e propria esigenza educativa.

Aumento della capienza e domande nei nidi

La capienza - considerando le strutture del Comune o in convenzione - quest’anno è aumentata. Nei nidi sono 8.282 i posti disponibili (186 in più rispetto allo scorso anno), ma non bastano ancora:

4.812 sono in 103 nidi d’infanzia

831 in 45 sezioni primavera

1.416 in 30 nidi in appalto

1.223 in 83 nidi privati accreditati in convenzione

Sono stati offerti 4.766 posti ai nuovi iscritti e sono arrivate 7.464 domande. Al termine dello scorrimento delle graduatorie sono 733 i posti assegnati e 2.422 i bimbi in attesa.

Iniziative per incrementare l'offerta

“L’impegno di aumentare il numero di posti nido assegnabili ha dato i primi frutti, con un incremento di offerta di 186 posti sulla città, anche grazie all’offerta diffusa di sezioni primavera – aveva detto al Giorno la vicesindaco e assessora all’Educazione Anna Scavuzzo dopo la pubblicazione delle prime graduatorie –: bisogna aumentare ancora per poter dare risposta a tutti, ma è un segnale importante che sottolinea l’attenzione verso le istanze delle famiglie di bambini e bambine nella fascia di età 0-3 anni”.

Capacità nelle materne e situazione delle liste d'attesa

Gli incroci tra il posto scelto e quello più vicino disponibile sono ancora in corso alle materne, dove le liste d’attesa però sono ormai un ricordo. La capienza totale è di 19.469 posti in 166 scuole dell’infanzia; 6.812 di questi si libereranno per i nuovi iscritti, da settembre. Sono arrivate 6.241 domande e al 15 maggio sono stati assegnati altri 218 posti; 146 i trasferimenti concessi. In lista d’attesa - sulla carta- sono in 193 ma sono 866 i posti liberi. L’offerta in questo caso supera la domanda, insomma.