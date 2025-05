Il ministro Valditara in visita a Rozzano: “Scuole modello per tutta l’Italia”

Rozzano, 19 maggio 2025 - Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita ad alcune scuole e istituti superiori del Sud Milano: prima a Rozzano, all’Istituto Comprensivo Monte Amiata e all’Istituto Comprensivo Orchidee, poi a Opera, all’Istituto Tecnico Agrario e al Liceo Scientifico “Calvino”. La prima tappa è stata il comprensivo di Monte Amiata, dove Valditara ha assistito a una dimostrazione pratica nel laboratorio di coding e robotica Robohub. Gli studenti hanno illustrato l’uso delle strumentazioni all’avanguardia: stampanti 3D, bracci meccanici, maxi schermo, auditorium e postazioni studio-lavoro. Un vero esempio di scuola proiettata nel futuro.

Il ministro Valditara nel laboratorio di robotica

La seconda visita è stata al comprensivo di via Orchidee, dove il ministro ha esplorato l’“aula del futuro”: un atelier digitale multifunzionale, pensato per una didattica innovativa e per un utilizzo flessibile anche oltre l’orario scolastico. Un ambiente moderno, inclusivo, progettato nel rispetto dei più alti standard di igiene e benessere. Particolarmente colpito dai progetti realizzati nelle scuole rozzanesi, il ministro ha preso il telefono e chiamato in diretta la Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione per lanciare un’iniziativa: rendere pubblici, sulla piattaforma ministeriale, i progetti innovativi realizzati nelle scuole italiane.

Il Ministro Valditara tra gli studenti dell'istituto comprensivo Monte Amiata.

«Ci tengo a sottolineare – ha dichiarato Valditara – che in queste due scuole di Rozzano stiamo investendo duecentomila euro grazie ad Agenda Nord, la prima misura strategica per combattere la dispersione scolastica nelle aree più complesse del Paese». E ancora: «Proprio oggi, vedendo le straordinarie buone pratiche sull’uso delle tecnologie, ho chiesto al dirigente del Minstero di creare sul sito del Ministero uno spazio per raccontare alle altre scuole e ai cittadini le eccellenze della didattica. Ciò che ho visto in via Monte Amiata va reso visibile a tutta la scuola italiana, perché possa essere replicato. È stata una visita fruttuosa».

Rozzano è l’unica città del Nord Italia inserita nel decreto Caivano bis. Il ministro ha così commentato: «Ho trovato insegnanti eccezionali, una dirigente meravigliosa e una squadra eccellente. Non dobbiamo dimenticare che la scuola italiana ha molte eccellenze. Spesso l’informazione le sottovaluta, ma nei mesi scorsi sono venuti dirigenti scolastici da Olanda e Spagna per studiare i nostri modelli di inclusione».

Infine, a un mese dagli Esami di Stato, il ministro ha parlato delle novità: «Ci sarà il voto in condotta, che inciderà sul voto finale. Se uno studente dimostra scarso senso di responsabilità, la valutazione scenderà. La maturità deve tornare a far emergere non solo le competenze disciplinari, ma anche il significato di ciò che si è studiato. Deve riflettere la maturazione complessiva dello studente». Valditara ha infine ringraziato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Monte Amiata, Monica Mansi, la vicepreside dell’Istituto di via Orchidee, Chiara Ghiringhelli, e tutto il corpo docente, per l’impegno e la passione che ogni giorno dedicano alla scuola. Ad Opera all’Istituto Tecnico Agrario e al Liceo Scientifico “Calvino” dove ha incontrato gli studenti impegnati nella manutenzione di una vigna, l'area pollaio e i diversi laboratori.