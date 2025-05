A Milano inaugurato il nuovo Punto Luce di Save The Children nel quartiere Gallaratese

Milano, 21 maggio 2025 – A Milano è stato inaugurato oggi, mercoledì 21 maggio, nel quartiere Gallaratese, il nuovo Punto Luce di Save the Children, uno spazio educativo dedicato a bambini e adolescenti, realizzato in collaborazione con istituzioni locali, scuole e associazioni del territorio. Si tratta del terzo Punto Luce in città e coinvolgerà ogni anno oltre mille minori, estendendosi da settembre anche ai più piccoli (0-6 anni) e alle loro famiglie.

La struttura è sostenibile, costruita in legno con pannelli solari e un grande giardino, e offre attività educative, creative e tecnologiche, tra cui laboratori, sostegno allo studio, un Makerspace e percorsi di educazione alla sostenibilità. Verranno anche attivate Doti Educative per minori in difficoltà economica.

Il progetto è parte della rete nazionale di Save the Children contro la povertà educativa. Intesa Sanpaolo ed Esselunga sono tra i partner, e il Comune ha concesso l'area per trent'anni come parte di un più ampio piano di rigenerazione urbana. Le dichiarazioni delle istituzioni presenti, tra cui il sindaco Sala e il presidente di Save the Children Claudio Tesauro, hanno sottolineato l'importanza del progetto per il benessere e le opportunità dei giovani. Intesa Sanpaolo ha ribadito il proprio impegno per il contrasto alle disuguaglianze attraverso progetti come questo.