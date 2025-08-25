Maxi cantiere di via Mambretti in ritardo: modifiche a quattro linee prorogate a dicembre

Milano, 25 agosto 2025 – Il maxi cantiere fra le vie Mambretti e Palizzi va lungo. Doveva concludersi a fine settembre, secondo gli annunci iniziali del Comune, ma lo stop ai lavori slitta all’inizio di dicembre, sempre di quest’anno.

I gestori delle reti di servizi sotterranee hanno programmato lavorazioni aggiuntive in via Mambretti, nella zona del Municipio 8, dove si è operato per la riqualificazione del sistema fognario e l’aggiornamento completo della rete del gas. Le linee 1, 12, 40 e 560, quindi, torneranno in normale servizio dal 4 dicembre.

I mezzi coinvolti

Tram 1

Fino al 3 dicembre fa servizio tra Greco e Certosa. Tra Cacciatori delle Alpi, Certosa e Roserio (Ospedale Sacco), i tram sono sostituiti dai bus B12.

Tram 12

Fino al 3 dicembre tra Cacciatori delle Alpi, Certosa e Roserio (ospedale Sacco) i tram sono sostituiti dai bus B12. Fino al 14 settembre il 12 fa servizio tra viale Molise, piazza Missori e via Monte Velino (mappa e informazioni).

Bus B12

I bus passano e fermano in via Grassi, largo Boccioni, via Drago, via Cittadini, via Arsia, via Orsini, via Val Trompia, via Lessona, via Eritrea, via Palizzi, via Espinasse. Bisogna scendere alla fermata viale Espinasse/via Palizzi (dove ferma la 40) per cambiare tra bus e tram

Bus 40

Fino al 3 dicembre nelle due direzioni i bus saltano le fermate in via Mambretti, largo Boccioni, via Drago, via Arsia, via Orsini, via Val Trompia. Deviano e fermano in via Eritrea e via Lessona

Verso Niguarda, i bus fanno la fermata Certosa in via Eritrea (dove ferma la linea 57). Verso Bonola fanno la fermata come al solito.

Bus 560

Fino al 3 dicembre solo in direzione Milano QT8 M1, i bus deviano da Roserio/Ospedale Sacco a via del Ghisallo/piazzale ai Laghi. Saltano la fermata di largo Boccioni. Quando deviano, passano per via Belgioioso, via Stephenson, via Musatti. Fanno una fermata provvisoria in via Stephenson, all’altezza di via Gentile, insieme al bus 35.