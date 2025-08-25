La protesta della Curva Nord a poche ore dalla sfida col Torino: “Da oggi rimaniamo fuori del Meazza”

Milano, 25 agosto 205 – "Da oggi, i gruppi organizzati della Curva Nord rimarranno fuori dal Meazza fino a data da destinarsi". Si concretizza così, a poche ore dalla sfida contro il Torino a San Siro, debutto in campionato, la protesta annunciata dalla Curva Nord dell'Inter.

Una protesta dovuta alle restrizioni imposte dal club, dalla black list per gli abbonamenti in Curva, al divieto di esporre striscioni e bandiere. In particolare il tifo organizzato non ha gradito la decisione della società, concordata con magistratura e forze dell’ordine, di vietare gli abbonamenti al secondo anello verde – la Curva Nord, appunto – a una serie di tifosi indesiderati, legati a vario titolo all’inchiesta Doppia Curva avviata nei mesi scorsi dalla magistratura milanese

"Siamo perfettamente consapevoli che, per molti, questa decisione di restare fuori dallo stadio possa apparire incomprensibile. Ma proprio a voi rivolgiamo un appello: non siate complici. Se comprendete anche solo in parte le nostre ragioni, non intonate cori, non sventolate bandiere, non esponete alcun vessillo nerazzurro", la richiesta degli ultras al resto dello stadio. San Siro, comunque, dovrebbe andare verso il tutto esaurito in questo debutto di campionato che è l'esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu. Una protesta, quella degli ultras interisti, che li accomuna a quelli del Milan che restano in silenzio durante le partite a San Siro.