La vice preside di Pioltello, Cavaliere al merito della Repubblica: “Ci sentiamo soli, Mattarella venga qui a sostenerci”

Pioltello (Milano) – Non si arresta la polemica sul caso dell'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello. Dopo la lettera dei duecento docenti della scuola, è arrivato l’appello della vice preside dell’istituto milanese, Maria Rendani, che si è rivolta direttamente a Sergio Mattarella.

Rendani è stata nominata due anni fa proprio dal presidente della Repubblica cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica, per chiedergli di intervenire dopo le polemiche per la decisione della scuola di rimanere chiusa il 10 aprile, giorno della fine del Ramadan.

"Chiedo a Mattarella di intervenire, di venire a Pioltello a sostenerci - ha detto ai microfoni del TgR Lombardia la docente premiata per il suo lavoro in classe nel periodo del Covid - perché ci sentiamo soli. Lui è l'unico che può scrivere la parola fine in questa triste storia. Come posso ritrovare la forza e il coraggio di insegnare ai miei alunni che lo Stato italiano difende i cittadini?".

Rendani ha ribadito che la decisione di chiudere il 10 aprile "è una scelta didattica. Non ha nulla di ideologico, nulla di religioso. Non abbiamo voluto inserire alcuna festività, non vogliamo togliere l'identità a nessuno e non vogliamo sopprimere nessuna cultura”.