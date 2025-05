Sciopero dei treni venerdì 23 maggio 2025: orari, linee coinvolte, fasce di garanzia

Milano, 19 maggio 2025 – Posticipato, non cancellato. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario in programma per sabato scorso, il 17 maggio, annullato data anche la coincidenza con eventi di rilievo, a partire dall’insediamento di papa Leone XIV, è stato spostato a venerdì 23 maggio.

Orari e fasce di garanzia

Indicono l’agitazione i sindacati USB Lavoro privato e SGB. I lavoratori che aderiscono incroceranno le braccia dall’1 alle 23.59. L’iniziativa, seppure di carattere nazionale, potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. I servizi regionale e suburbano, quello a lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni cancellazioni.

Saranno in vigore, in questo caso, le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti, da consultare comunque con attenzione anche se pensate di salire a bordo negli orari di funzionamento del servizio.

Il servizio aeroportuale

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express, con partenza da via Paleocapa 1, nelle vicinanze della stazione delle Ferrovie Nord, così come tra la cittadina svizzera di Stabio e Malpensa Aeroporto, per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sull’iniziativa dei sindacati saranno disponibili sul sito internet www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’applicazione dell’azienda di trasporti regionale. I viaggiatori sono inviati a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, sia alle informazioni in scorrimento sui monitor.