Soppressa la fermata della linea Trenord S-13. Raccolte 775 firme, la questione in Regione

Linea Trenord S-13, ecco le risposte di Regione Lombardia a seguito della soppressione della fermata novatese. Per questo sono state raccolte 775 firme di cittadini novatesi per il ripristino della fermata e c’è stata un’interrogazione presentata dal gruppo del Pd in Consiglio regionale per chiedere all’assessore lombardo ai Trasporti il perché dei tagli e cosa ci si possa aspettare per il futuro. La risposta è arrivata.

"Il taglio sarebbe servito, fanno sapere dalla Giunta regionale, ad alleggerire le tratte gravemente sovraccariche, per garantire un miglioramento del servizio. Inutile dire che questo miglioramento gli utenti non l’hanno visto: ritardi e cancellazioni da e per Novate si susseguono con gli stessi ritmi di prima. Non si esclude un ripristino delle fermate tagliate, verosimilmente quando sarà conclusa la realizzazione dei nuovi 4 binari allo snodo di Milano Bovisa. Stiamo parlando però di tempi biblici: si prevedono 4 anni d’attesa. Non possiamo permettercelo. Auspichiamo invece che le 775 firme dei cittadini, già inviate all’assessore e a Trenord, servano a far riflettere chi è chiamato a prendere le decisioni", spiega il capogruppo Pd di Novate, Giovanni Barbarito. Il Pd insieme ad altre associazioni si è fatto sentire anche a Novate, con una mozione per impegnare la Giunta proprio sulla S 13. "La maggioranza ha però scelto di stravolgere il senso del nostro impegno, infilandoci il tema dell’89 di Atm. Per questo abbiamo chiesto con un’interrogazione cosa stia facendo o abbia fatto la Giunta per interloquire con Atm e ottenere un miglioramento per la linea 89. La risposta: sostanzialmente nulla. L’unica cosa fatta sinora è stata una segnalazione via mail, che non ha ricevuto nessuna risposta. Insomma, l’89 importava poco: l’importante era stravolgere il lavoro che si sta facendo per la S 13. Noi, nonostante tutto, stiamo andando avanti", conclude Barbarito.

Davide Falco