Ruba gioielli per 130mila euro in negozi di Milano e del Pavese: arrestata. Agiva tra gentilezza, momenti di distrazione e foulard

Milano, 4 luglio 2025 – Tre furti aggravati commessi ai danni di altrettante gioiellerie a Milano e a Dorno, nel Pavese, nel corso dei quali sono stati rubati preziosi per un valore totale di circa 130mila euro. Per questo, una 60enne italiana è finita ai domiciliari in un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Milano e dell'Arma dei Carabinieri di Pavia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano.

I colpi a Milano

Il primo episodio risale al 6 novembre 2024, quando una gioielleria in via Biondi a Milano ha subito un furto. La vittima ha denunciato l’accaduto alla squadra mobile cittadina che ha avviato le indagini. Il secondo colpo si è verificato il 28 dicembre nello stesso capoluogo, questa volta in via Pontaccio. Qui sono stati rubati trenta bracciali d’oro dal valore complessivo superiore a centomila euro e un anello in oro con diamanti valutato circa cinquemila euro.

Il modus operandi

Le indagini hanno preso spunto dalle testimonianze dei titolari e dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza interni ai negozi. È emerso che la ladra adottava sempre lo stesso metodo: entrava fingendo interesse verso i preziosi esposti; instaurava un rapporto apparentemente cordiale con il personale attraverso continue richieste per visionare gli articoli; quindi approfittava della distrazione per sottrarre i gioielli lasciati sul bancone. L’indagata si impossessava dei preziosi coprendoli con un foulard prima di metterli nella grande borsa che aveva con sé ed usciva dal negozio.

Il terzo furto a Dorno

Il terzo episodio si è verificato il 21 gennaio scorso a Dorno, nel Pavese, dove la titolare di una gioielleria ha denunciato la sparizione da un panno appoggiato sul banco contenente collane d’oro del valore stimato oltre diecimila euro. I carabinieri della stazione locale hanno raccolto elementi utili al caso scoprendo analogie nel modus operandi rispetto agli episodi precedenti milanesi.

Le indagini

Gli accertamenti successivi hanno permesso l’identificazione dell’autrice del furto nella stessa donna già sospettata nei casi precedenti. La signora italiana sessantenne risultava avere numerosi precedenti penali legati proprio a reati contro il patrimonio come furti e rapine commessi soprattutto in negozi o esercizi commerciali dedicati alla vendita di preziosi.

L’arresto

L'indagata, nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare dal GIP presso il Tribunale di Milano, è stata arrestata questa mattina e si trova ai domiciliari a Bollate, nel Milanese, ferma restando la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.