Sciopero di oggi venerdì 29 novembre a Milano e in Lombardia: tutte le info in diretta

Milano, 29 novembre 2024 – Scatta oggi, venerdì 29 novembre 2024, lo sciopero generale di 8 ore contro la manovra economica del governo Meloni proclamato da Cgil e Uil. Si fermeranno i lavoratori di tutti i settori, pubblico e privato, ad eccezione delle ferrovie. Salvo i servizi minimi essenziali, a rischio stop per tutto il giorno fabbriche, scuole, sanità, poste, uffici pubblici, giustizia e negozi. Per i trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore. Alla vigilia è stato scontro Salvini-sindacati sulla precettazione. Il Tar ha respinto uno dei ricorsi ma, per ora, non quello di Cgil-Uil. Si annuncia dunque una mattinata di disagi per i pendolarmi in arrivo e uscita da Milano che devono utilizzare i mezzi Atm o di altre linee di urbane ed extraurbane ma anche per chi deve muoversi in aereo.

07:10 Treni regolari Dallo sciopero generale è escluso il trasporto ferroviario. Trenord, che aveva avvertito di possibili ripercussioni sul servizio dei treni circolanti sulla rete FerrovieNord e sulle linee a gestione mista, ha comunicato alla vigilia della mobilitazione che è stato revocato lo sciopero che interessava il personale del gestore dell'infrastruttura. La circolazione dei treni in Lombardia, quindi - assicura Trenord - "sarà regolare anche su rete FerrovieNord. Dallo sciopero erano già escluse le linee su rete Rfi". 06:28 Mezzi a rischio dalle 9 alle 13 L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane Atm sarà possibile dalle 9 alle 13. Questo la nota dell'azienda alla vigilia dell'agitazione che mette a rischio la circolazione dei mezzi pubblici, treni esclusi, nella mattinata di oggi venerdì 29 novembre