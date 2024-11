Sciopero generale del 29 novembre. A Milano metro e bus a rischio, 20 voli cancellati su Linate

Milano, 25 novembre 2024 – Venerdì 29 novembre rischia di essere una giornata di grossi disagi in tutta Italia, a causa dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil (tra gli aderenti ci sono anche Cobas Lavoro Privato, Cub e Sgb) per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

La protesta sarà di 24 ore e non riguarderà i treni che circoleranno normalmente. A rischio, invece, bus, tram e metropolitane con orari differenti da città a città, oltre agli aerei, il personale delle autostrade e quello sanitario.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, a Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Sono previste, dunque, le fasce di garanzia. Per la Funicolare Como-Brunate, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

A proposito del settore aereo, a causa della proclamazione dello "sciopero generale dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia", Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 41 voli nazionali, di cui 39 previsti nel giorno dello sciopero". Così la compagnia sul proprio sito, invitando tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare online lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.

Tra i voli cancellati, quelli che riguardano Milano Linate sono, per la giornata del 29:

AZ 1281 Milano Linate-Napoli

AZ 1282 Napoli-Milano Linate

AZ 1287 Milano Linate-Napoli

AZ 1293 Milano Linate-Napoli

AZ 1294 Napoli-Milano Linate

AZ 1296 Napoli-Milano Linate

AZ 1297 Milano Linate-Napoli

AZ 1351 Milano Linate-Trieste

AZ 1352 Trieste-Milano Linate

AZ 1704 Catania-Milano Linate

AZ 1723 Milano Linate-Catania

AZ 1764 Palermo-Milano Linate

AZ 1765 Milano Linate-Palermo

AZ 2037 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ 2038 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ 2044 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ 2049 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ 2068 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ 2071 Milano Linate-Roma Fiumicino

Per la giornata del 30 novembre: AZ 1278 Napoli-Milano Linate

Per CUB Trasporti e SGB: “Fermare la guerra e l’economia di guerra, aumentare salari e pensioni, respingere i tagli alla Sanità, Scuola e Trasporti, garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, impedire lo scippo del TFR, contrastare le privatizzazioni, difendere il diritto di manifestare e scioperare, vietare le discriminazioni di genere, rilanciare l’edilizia popolare, favorire le libertà sindacali nei luoghi di lavoro, difendere l’ambiente e l’integrità dei territori”.

Per CGIL e UIL: “Per cambiare il DDL Bilancio che riduce il Welfare universalistico, gli investimenti e i servizi pubblici. Per chiedere il ritiro del DDL Sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso colpendo direttamente il diritto di sciopero e di manifestazione. Per sostenere i rinnovi dei contratti pubblici e privati e la reale salvaguardia delle pensioni. Per chiedere di assumere provvedimenti ed investimenti diretti a rilanciare le politiche industriali, la sicurezza sul lavoro, i servizi, il turismo e il sistema pubblico. Per salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro”.