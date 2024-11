Sciopero 29 novembre 2024, trasporti a rischio: treni, mezzi Atm e aerei. Gli orari

Una nuova giornata di disagi per pendolari e viaggiatori, anche a Milano e in Lombardia. Venerdì 29 novembre, è stato indetto uno sciopero generale dai sindacati Cgil, Cisl, Cub Trasporti e Sgb - a seguito dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti è stato ridotto a 4 ore - che potrebbe avere ripercussioni sui mezzi di trasporto pubblico. Si tratta di un'agitazione per protestare contro la manovra economica del governo Meloni, definita come "la peggiore degli ultimi 30 anni".

In Lombardia potrebbero registrarsi problemi significativi sulla rete ferroviaria gestita da Ferrovienord. L’agitazione sindacale, che coinvolge il personale del gestore dell’infrastruttura, non interesserà Trenord, ma potrebbe comunque avere conseguenze sulla circolazione di alcune linee. A rischio caos anche le metropolitane, gli autobus, i tram e i filobus del capoluogo lombardo, con i lavoratori di Atm che hanno aderito alla protesta. E la funicolare Como-Brunate. Non solo, Iincrocerà le braccia il personale di Autostrade e i lavoratori degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Da non dimenticarsi che si fermeranno anche la scuola e le università, gli uffici pubblici e il comparto della sanità. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.