Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaQuella voglia di fare ordine nell'armadio (ma non solo): i consigli e le strategie
3 set 2025
CECILIA DANIELE
Cronaca
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Quella voglia di fare ordine nell'armadio (ma non solo): i consigli e le strategie

2

Decluttering: da dove partire? La guida pratica

3

Cosa fare per i capi su cui si è indecisi?

4

Gli errori da non commettere (mai) più

5

Le nuovi generazioni e l'approccio al mondo dell'usato

  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Quella voglia di fare ordine nell'armadio (ma non solo): i consigli e le strategie

Quella voglia di fare ordine nell'armadio (ma non solo): i consigli e le strategie

Settembre, tempo di decluttering. Con case con spazi ridotti e sfruttati al massimo avere armadi funzionali è fondamentale.“E a Milano le opportunità per rimettere in circolo il proprio guardaroba certo non mancano”. Come scegliere cosa tenere e cosa no e gli errori da non commettere mai più

Una donna guarda i capi del suo armadio

Milano, 3 settembre 2025 - La strada per il guardaroba è lastricata di buone intenzioni. E settembre - il “vero” inizio dell’anno per molti - è il momento in cui più facilmente si sente l’esigenza di fare ordine, rinnovare e rinnovarsi, eliminare il superfluo. Un nuovo inizio che parte anche dall’armadio, dove stagione dopo stagione si accumulano maglioni, giacche e pantaloni, spesso sotto utilizzati o frutto di un “colpo di testa” in fase di acquisto. E così in tanti in queste prime settimane del mese, in vista anche dell’ormai imminente cambio stagione, si dedicano al decluttering. Un’occasione per fare pulizia e ordine ma non solo. “A Milano le opportunità per rimettere in circolo il proprio guardaroba certo non mancano” spiega Serena Autorino, 34 anni, di origini campane ma milanese d’adozione, che ha da poco concluso un dottorato in studi storici sul tema del vintage e della sostenibilità nella moda all’università Statale di Milano ed è autrice del libro “Grazie, è vintage!”. “Ho iniziato come blogger dieci anni fa focalizzando la mia attenzione sul concetto di riuso e ricircolo - racconta -. Organizzo tour dei mercatini per insegnare a scegliere. Ho scelto il vintage come stile di vita”. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
East Market compie 10 anni, il mercato vintage riparte con tante novità: data, orari ed espositori
Articolo
Viaggio dentro l’impianto Humana di Pregnana Milanese, cassonetti solidali: ogni giorno 30 camion di abiti da “riciclare”

© Riproduzione riservata